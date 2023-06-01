「ミスマガジン2025」読者特別賞・冨永実里、パーカーから美脚披露 ショートヘアで初ソログラビア
【モデルプレス＝2026/03/23】「ミスマガジン2025」で読者特別賞を受賞した冨永実里が、3月23日発売の「ヤングマガジン」17号（講談社）巻末グラビアに登場。オーバーサイズのパーカーから美しい脚を披露している。
【写真】「ミスマガジン2025」ベスト16、素肌輝く姿で集結
読者特別賞を受賞してから半年が経過。明るく溌剌とした無邪気さのなかにちらりと見せる大人な仕草が印象的な18歳。ショートヘアにイメージチェンジした最新の姿を披露している。
今号の表紙は女優の寺本莉緒。そのほか、巻中グラビアにはRoLuANGELの松山玲菜が登場する。（modelpress編集部）
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【写真】「ミスマガジン2025」ベスト16、素肌輝く姿で集結
◆冨永実里、ショートヘアで初ソログラビア
読者特別賞を受賞してから半年が経過。明るく溌剌とした無邪気さのなかにちらりと見せる大人な仕草が印象的な18歳。ショートヘアにイメージチェンジした最新の姿を披露している。
◆表紙は寺本莉緒
今号の表紙は女優の寺本莉緒。そのほか、巻中グラビアにはRoLuANGELの松山玲菜が登場する。（modelpress編集部）
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