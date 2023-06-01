KEY TO LIT 中村嶺亜、初『anan』ソロ表紙で“次世代型腹筋”＆究極ビジュ披露 ジュニアから大抜擢
ジュニア内グループ・KEY TO LITの中村嶺亜が、4月1日発売の女性グラビア週刊誌『anan』2490号（マガジンハウス）で初の本誌ソロ表紙を飾る。デビュー前のジュニアの中で大抜擢となる。
【画像】割れたシックスパット…引き締まった肉体を披露した中村嶺亜
4月2日の29歳の誕生日、そして4月3日から開催の初の個展『ReBELiUM（リベリウム）』を直前に、本人参加で打ち合わせを重ね、唯一無二の表紙とグラビアを本人の全面協力のもと制作。個展でも披露されるアート作品との撮影のほか、今回のグラビアに合わせた描きおろしのアートも収録。撮影のために鍛え上げた腹筋と、自身のアートとのコラボなど、いろんな異例のスペシャルがギュッと詰まったフォトグラビアとなる。
以前にも『anan』誌面で鍛え抜かれた腹筋を披露した中村。「抜擢していただいたからには、絶対にカッコよく見せたかった」という本人の気合もあり、今回は初表紙用に顔の仕上がりと腹筋の仕上がりを両立させる “特別メニュー”で撮影に臨んだ。
トレーニングと食事制限がつくりあげた究極ビジュを今回さまざまなスタイリングで激写。“恋人にしたいジュニア”としても知られる中村ならではの彼氏感たっぷりの肌見せから、上裸にパールを巻いたアーティスティックなスタイリング、さらにはKEY TO LITの奇想天外感にインスパイアされたオリエンタルな奇天烈ファッションまで。中村ならではの魅力の“ふり幅”にも注目だ。
約7000字に及ぶロングインタビューでは、約17年に及ぶジュニアとしての思いを振り返りつつ、デビューへの意気込みを熱く語った中村。アイドルとして常に笑顔を絶やさず活動できた理由、個展に際し掲げたテーマ“反逆”“反乱”という言葉にこめた意味など、いまの中村を深掘りするインタビューとなる。
【中村嶺亜コメント】
ananの表紙、ソロ表紙を飾ることは、すごいことだと自覚していて。このタイミングで、素敵で光栄な機会を頂いたからには、頑張らなきゃと、カラダづくりにもめちゃくちゃ気合が入りました。僕にとっても特別な1冊、そして “今しかない中村嶺亜”を見てほしいです！
【画像】割れたシックスパット…引き締まった肉体を披露した中村嶺亜
4月2日の29歳の誕生日、そして4月3日から開催の初の個展『ReBELiUM（リベリウム）』を直前に、本人参加で打ち合わせを重ね、唯一無二の表紙とグラビアを本人の全面協力のもと制作。個展でも披露されるアート作品との撮影のほか、今回のグラビアに合わせた描きおろしのアートも収録。撮影のために鍛え上げた腹筋と、自身のアートとのコラボなど、いろんな異例のスペシャルがギュッと詰まったフォトグラビアとなる。
トレーニングと食事制限がつくりあげた究極ビジュを今回さまざまなスタイリングで激写。“恋人にしたいジュニア”としても知られる中村ならではの彼氏感たっぷりの肌見せから、上裸にパールを巻いたアーティスティックなスタイリング、さらにはKEY TO LITの奇想天外感にインスパイアされたオリエンタルな奇天烈ファッションまで。中村ならではの魅力の“ふり幅”にも注目だ。
約7000字に及ぶロングインタビューでは、約17年に及ぶジュニアとしての思いを振り返りつつ、デビューへの意気込みを熱く語った中村。アイドルとして常に笑顔を絶やさず活動できた理由、個展に際し掲げたテーマ“反逆”“反乱”という言葉にこめた意味など、いまの中村を深掘りするインタビューとなる。
【中村嶺亜コメント】
ananの表紙、ソロ表紙を飾ることは、すごいことだと自覚していて。このタイミングで、素敵で光栄な機会を頂いたからには、頑張らなきゃと、カラダづくりにもめちゃくちゃ気合が入りました。僕にとっても特別な1冊、そして “今しかない中村嶺亜”を見てほしいです！