資生堂パーラー新フレーバー登場♡美を叶える贅沢ジュレ4種

美味しさと美容を同時に叶えたい女性にぴったりのアイテムが、さらに進化して登場♡資生堂パーラーの人気ドリンクジュレ「ビューティープリンセス」に、新フレーバー「ライチwithアサイー」が仲間入りしました。毎日のリフレッシュタイムを彩りながら、内側からの美しさをサポートしてくれる贅沢な一本。頑張る自分へのご褒美や、大切な人へのギフトにもおすすめです♪

新登場♡ライチwithアサイーの魅力



新たに加わった「ライチwithアサイー」は、華やかなライチの香りと爽やかな味わいが広がる一品。

栄養豊富なスーパーフード・アサイーをブレンドし、さらに食感のアクセントとしてアロエをプラスしています。

コラーゲンペプチド1,000mg、ヒアルロン酸35mgに加え、美容特許成分「コケモモ＋アムラ果実*」も配合。飲むたびに、内側からうるおいと輝きをチャージできる贅沢なジュレです。

ゴンチャ新シリーズTEACRAFT登場♡香り華やぐ春ティー体験

選べる4種♡美味しさと美容を両立



「ビューティープリンセス」は全4種 各230g 各540円で展開。

「ピーチwithローズ」は長野県産ピーチピューレの甘酸っぱさにローズの優雅な香りをプラスし、果肉の食感も楽しめます。

「マスカットwithパイナップル」は爽やかなマスカットにパイナップルの甘みを合わせたすっきりした味わい。

「マンゴーwithアロエ」はアルフォンソマンゴーの濃厚な甘さとアロエの食感が魅力です。どれも美容成分をたっぷり配合し、美味しさと美しさを同時に叶えてくれます。

ギフトにも最適なセット＆BOX展開



贈り物にもぴったりな専用BOXも用意されています。「ビューティープリンセス 4本入箱」は110円、「6本入箱」は162円で購入可能（※いずれも中身は含まれません）。

さらに、「ビューティープリンセス 6本セットBP31」は3,402円で、ピーチwithローズ×2本、マスカットwithパイナップル×2本、マンゴーwithアロエ×1本、ライチwithアサイー×1本、専用ストロー6本、6本入箱がセットになっています。

大切な方へのギフトや季節の贈り物にもぴったりです。

毎日に“美味しい美容時間”を♡



日々の忙しさの中でも、手軽に取り入れられる美容習慣として注目したい「ビューティープリンセス」。新フレーバーの登場により、より楽しく選べるラインナップになりました。

美味しく飲むだけで、気分まで満たされる贅沢なひとときに♪

自分へのご褒美にはもちろん、大切な人へのギフトとしても喜ばれること間違いなしです。毎日の中に、ちょっと特別な“美の時間”を取り入れてみてください♡