【パリ＝平地一紀】国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）は２２日、パリ中心部のコンコルド広場にサッカーの楽しさを子供たちに知ってもらうミニコート「ＦＩＦＡアリーナ」を開設した。

普及に取り組む地元の団体と共同で、３日間、大会などを行う。

世界各地に１０００以上のミニコート設置を目指すＦＩＦＡアリーナの取り組みは、２０２５年に開始。ＦＩＦＡのジャンニ・インファンティノ会長は「直近では、フィジーにアリーナが作られ、今日はＦＩＦＡ創設の地のパリに特設会場ができた。全ての子供たちが安心してサッカーができるようアリーナを設置していきたい」とあいさつした。

その後は、往年の名選手らによるレジェンド・マッチを開催。ユーリ・ジョルカエフさん（仏）や、エマニュエル・アデバヨルさん（トーゴ）、ダボル・シュケルさん（クロアチア）、ハビエル・パストレさん（アルゼンチン）らが参加した。いずれも、現役時代と比べて運動量こそ落ちたものの、華麗な足技や豪快なシュートを見せ、場内をわかせていた。インファンティノ会長が、ジョルカエフさんのラストパスをゴールに流し込む場面もあった。

試合後は、集まった子供たちとの記念撮影などを実施。パストレさんは、「サッカー場がなかったような土地にコートを設ける素晴らしい取り組みだ。ｉＰａｄ（アイパッド）やテレビなどが家にある子たちも、テクノロジーから少し離れて、みんなが友達と一緒にプレーを楽しんでほしい」と話していた。

ＦＩＦＡによると、これまで約６０か国のスポーツをする環境に恵まれていない場所などにコートが作られているという。