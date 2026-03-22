あの、B＆ZAI矢花が審査員に！今年度最後のお笑い賞レース開幕！：すっかり にちようチャップリンSP
3月22日（日）に放送した「すっかり にちようチャップリンSP【新ネタだけの賞レース】王者に輝くのは！？『シン・チャップリン杯』」を、「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定無料配信中！
【動画】あの、B&ZAI矢花が審査員に！今年度最後のお笑い賞レース開幕！
▼2025年度最後のネタバトルが開幕！
▼カナメストーンvsハンジロウvs流れ星
▼きしたかのvsマシンガンズvsZAZY
▼大会委員長内村＆審査員あの！爆笑バトル
「全員優勝候補で全員オモシロイ！」“すっかりにちようチャップリン”が送る今年度最後のお笑い賞レース開幕。
出場するのは千鳥＆アンガ田中をはじめとしたレギュラー陣のお墨付き芸人12組！審査員には、あの・B&ZAI矢花を迎え、番組史上最大のバトルを繰り広げる！
M1芸人“カナメストーン＆めぞん”ベテラン勢“流れ星☆＆マシンガンズ”のテレビ初出しの新ネタは如何に…優勝賞金200万円を手に入れるのは誰！？
「TVer」「ネットもテレ東」で！
◆MC 内村光良
◆出演 井戸田潤(スピードワゴン)、田中卓志(アンガールズ)
千鳥(大悟・ノブ)、土田晃之、ハリセンボン(近藤春菜・箕輪はるか)
（五十音順）
◆審査員 あの、矢花黎（B&ZAI）
出演者
カナメストーン、きしたかの、ケビンス、ZAZY、大自然、流れ星☆、ナチョス。、ネルソンズ、ハンジロウ、マシンガンズ、マルセイユ、めぞん（五十音順）
【番組公式HP】
【番組公式X】
@nichiyo_chaplin
【動画】あの、B&ZAI矢花が審査員に！今年度最後のお笑い賞レース開幕！
▼2025年度最後のネタバトルが開幕！
▼カナメストーンvsハンジロウvs流れ星
▼きしたかのvsマシンガンズvsZAZY
▼大会委員長内村＆審査員あの！爆笑バトル
「全員優勝候補で全員オモシロイ！」“すっかりにちようチャップリン”が送る今年度最後のお笑い賞レース開幕。
出場するのは千鳥＆アンガ田中をはじめとしたレギュラー陣のお墨付き芸人12組！審査員には、あの・B&ZAI矢花を迎え、番組史上最大のバトルを繰り広げる！
M1芸人“カナメストーン＆めぞん”ベテラン勢“流れ星☆＆マシンガンズ”のテレビ初出しの新ネタは如何に…優勝賞金200万円を手に入れるのは誰！？
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◆MC 内村光良
◆出演 井戸田潤(スピードワゴン)、田中卓志(アンガールズ)
千鳥(大悟・ノブ)、土田晃之、ハリセンボン(近藤春菜・箕輪はるか)
（五十音順）
◆審査員 あの、矢花黎（B&ZAI）
出演者
カナメストーン、きしたかの、ケビンス、ZAZY、大自然、流れ星☆、ナチョス。、ネルソンズ、ハンジロウ、マシンガンズ、マルセイユ、めぞん（五十音順）
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