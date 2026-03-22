前田＆旗手スタメンのセルティックがダンディー・U相手に痛恨の黒星。逆転優勝へ暗雲
現地時間３月22日に開催されたスコットランドリーグ第31節で、日本人コンビが所属するセルティックが、ダンディー・ユナイテッドと敵地で対戦した。
前田大然と旗手怜央が揃って先発したセルティックは、13分に最初のチャンスを迎える。ゴール前の混戦からボールを拾ったティアニーがキックフェイントで相手をかわし、左足のシュートを放つ。しかし、枠を捉えられない。
その後はボールを握るも、なかなかシュートまでいけない時間帯が続いたなか、36分には左サイドでボールを受けた旗手が絶妙なスルーパス。反応したイヘアナチョが左足で鋭いシュートを放つも、相手GKの好セーブに阻まれる。
さらに41分、ペナルティエリア内でルーズボールを拾った旗手がキックフェイントから左足を一閃。強烈な左足シュートを飛ばすが、これも相手の身体を張ったブロックに防がれ、得点とはならない。前半はこのままスコアレスで終える。
後半に入って51分、セルティックはワンチャンスをものにされて先制点を献上する。スティーブンソンに自陣左サイドからクロスを上げられると、ファーサイドにいたフェリーに左足のダイレクトシュートを流し込まれた。
追いつきたいアウェーチームは反撃に出る。63分、敵陣右サイドからのヤン・ヒョンジュンの横パスに反応した旗手がエリア外から迷わず右足を一振り。放たれた一撃は相手GKの手をかすめて右ポストに当たり、そのままゴールラインを割ったかに思われたが、ギリギリでGKにキャッチされた。
チャンスを仕留めきれずにいると、66分に追加点を奪われる。旗手が自陣右サイドを相手に突破された流れから、アジェイにグラウンダーのシュートを決められた。
その後、75分に旗手が交代となったセルティックは、何度も相手ゴールに迫るも、最後まで得点を挙げられず。０−２で敗れた。
セルティックは首位ハーツとの勝点差を縮められず、５ポイント差のまま。逆転優勝へ向けて暗雲が立ちこめる結果となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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前田大然と旗手怜央が揃って先発したセルティックは、13分に最初のチャンスを迎える。ゴール前の混戦からボールを拾ったティアニーがキックフェイントで相手をかわし、左足のシュートを放つ。しかし、枠を捉えられない。
その後はボールを握るも、なかなかシュートまでいけない時間帯が続いたなか、36分には左サイドでボールを受けた旗手が絶妙なスルーパス。反応したイヘアナチョが左足で鋭いシュートを放つも、相手GKの好セーブに阻まれる。
後半に入って51分、セルティックはワンチャンスをものにされて先制点を献上する。スティーブンソンに自陣左サイドからクロスを上げられると、ファーサイドにいたフェリーに左足のダイレクトシュートを流し込まれた。
追いつきたいアウェーチームは反撃に出る。63分、敵陣右サイドからのヤン・ヒョンジュンの横パスに反応した旗手がエリア外から迷わず右足を一振り。放たれた一撃は相手GKの手をかすめて右ポストに当たり、そのままゴールラインを割ったかに思われたが、ギリギリでGKにキャッチされた。
チャンスを仕留めきれずにいると、66分に追加点を奪われる。旗手が自陣右サイドを相手に突破された流れから、アジェイにグラウンダーのシュートを決められた。
その後、75分に旗手が交代となったセルティックは、何度も相手ゴールに迫るも、最後まで得点を挙げられず。０−２で敗れた。
セルティックは首位ハーツとの勝点差を縮められず、５ポイント差のまま。逆転優勝へ向けて暗雲が立ちこめる結果となった。
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