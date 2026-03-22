４人組バンド「Ｍｒ．Ｃｈｉｌｄｒｅｎ」の桜井和寿が２２日放送のＴＢＳ系「日曜日の初耳学」（日曜・午後１０時）に出演。ＭＣの林修氏による２時間半のロングインタビューで様々に語った。

ミュージシャンとしての原点について聞かれると「中学２年の時に学校の人間関係でちょっとトラブルがあって。学校に行かない時期があって、あまりにも暇なんで、姉の部屋にギターがあって。そのギターを弾き始めたのが始めですね」と振り返った桜井。

「『禁じられた遊び』を弾いてたら姉が帰ってきて。僕のギターの音を聞いて『天才じゃない！』って。バカにして言ったと思うんですけど、僕はそれを真に受けて、それ以来、僕は天才だと思って。すぐプロになると決めたんです」と明かすと「昔、ノストラダムスの大予言っていうのがあって。１９９９年、世界は滅亡するもんだと思って、だからこそ音楽を一心不乱に続けられたと思うんですね。だから、その先のことを考えてなかったんですよ。音楽がダメだった時にどうやって生活していくんだとか一切考えないで音楽をやれたのは、きっと、それ（ノストラダムスの大予言）を信じてたんだと思います」と笑顔で話していた。