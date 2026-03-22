NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』第11回「本圀寺の変」では、松永久秀（竹中直人）が本格登場し、藤吉郎（池松壮亮）と対面。“新旧の秀吉”が大河に揃う、夢の共演が実現した。

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竹中直人は、主演を務めた大河ドラマ『秀吉』（1996年）に続き、『軍師官兵衛』（2014年）と2度にわたって豊臣秀吉役を好演し、前者では“光”を、後者では“闇”の秀吉像を体現した“レジェンド秀吉”だ。今作では大和の戦国武将である久秀として、信長（小栗旬）に謁見を求めやって来る。

織田軍が三好三人衆を撃退した芥川城で久秀を出迎えるのは、藤吉郎。放送開始4分という早さで竹中と池松壮亮、さらに小一郎を演じる仲野太賀との初共演が現実のものとなる。

竹中は藤吉郎と小一郎との出会いのシーンについて、「まなざしで探り合うような、何を考えているのか分からないような、無言の“間”を大切にしています」とインタビューの中で語っている（『NHK大河ドラマ・ガイド 豊臣兄弟！ 前編』より）。その言葉の通りに、久秀との対峙では藤吉郎に一瞬の緊張感が走る。それは、彼に将軍・義輝を殺した悪名が知れ渡っていることが大きいだろう。

その疑念を包み隠すように藤吉郎は笑顔で会釈するも、久秀は歯向かってきた三好の残党を躊躇わずに斬り殺す。そして、久秀の命を狙うさらなる刺客も現れる。多くの者から恨まれている、まさに極悪人だ。

十間ほどの廊下を歩くのに2回も襲われた久秀に、信長は高笑いを見せる。小栗旬は『秀吉』で石田三成の少年時代（佐吉）を演じており、竹中は「小栗旬君との共演も楽しみでした。かわいらしい中学生だった彼が、迫力とオーラをまとった信長を演じる。役を越えて感じるものがありました」と同じインタビューにて話している。

かつて『秀吉』にて渡哲也が演じた信長を今度は小栗が演じ、それを竹中が見つめ、俳優としてともに作品を作っている。秀吉だけでなく、信長もまたバトンが繋がれていく――その新たな戦国ドラマの見届け人であり、時代を繋ぐ架け橋として、今作に竹中がキャスティングされたのは意義深いと言わざるを得ない。

もう一人、架け橋としての役を担うのが、浅井家へと嫁いで行った市（宮粼あおい）だ。信長が浅井家の当主・浅井長政（中島歩）に嫁がせることで同盟を結んだが、市は自身を“人質”と捉えていた。

信長から長政を通じて、市に贈られたのは京の土産の銅鏡。兄を慕う市は土産の感謝の文をしたためるが、それが織田との繋がりを断ち切れない心の現れとして、浅井久政（榎木孝明）の重臣が銅鏡を燃やしてしまう。すると長政は意を決して、焚き火の炎の中に腕を突っ込み、市が大切にしていた銅鏡を取り出す。

火傷を負いながらも、長政が示したのは市への愛情だった。人質などではなく、「そなたは、織田と浅井を結ぶ架け橋じゃ」という長政の言葉に、市は長政の目をじっと見つめながら安堵した表情を浮かべ、彼の胸へと飛びこんでいく。

赤紐の銅鏡は市、そして橙紐の銅鏡は長政のものだが、焦げた赤紐の銅鏡だけでなく、橙紐の銅鏡も大切に手にする市の姿が、優しき長政の思いが彼女へと届いたことを表している。次回予告では市が長政との間に茶々を出産。『どうする家康』（2023年）での北川景子の名演が記憶に新しい茶々は、後の秀吉の側室で、本作では井上和が演じることとなる。

この第11回では、「妬み」と「戯言」というワードが何度も登場する。足利義昭（尾上右近）から、時に久政から。義昭が籠もる本圀寺を襲撃した三好勢を、僧侶に扮するという奇策で表に留まらせた小一郎と、軍勢を率いて現れた藤吉郎。互いに信じ合う兄弟の絆を目の当たりにし、義昭は家臣・光秀（要潤）に「あの2人、わしのものにできるか？」とつぶやいた。

義昭と信長、浅井と織田。それぞれの確執、対立は少しずつ深まっている。余談だが、お笑いコンビ・タイムマシーン3号から山本浩司と関太の2人が揃って出演（なぜ？）していたこともここに記しておきたい。

第12回「小谷城の再会」の予告では、小一郎の正妻・慶（吉岡里帆）が初登場。直・寧々と並んでの出演者発表会見も開かれたメインキャストがいよいよ姿を見せる。（文＝渡辺彰浩）