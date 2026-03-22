【殿堂入り】クックパッドで人気！2000人が絶賛「ブロッコリーのカニ玉あんかけ」

【一度は作りたい！殿堂入りレシピ Vol.114】1000人以上のつくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）が寄せられた「殿堂入りレシピ」。失敗なし＆おいしくできるコツ満載！クックパッドユーザーが大絶賛の神レシピをお届けします。

ブロッコリーがご飯すすむおかずに変身

緑の野菜がほしい時に重宝する、今が旬のブロッコリー。ゆでただけでもおいしく食べられますが、少し手をかけるだけで、ご飯がすすむ一品が簡単に作れますよ。今回は殿堂入りレシピ「ブロッコリーのカニ玉あんかけ」をご紹介します。

つくれぽ2000件超の人気レシピ「ブロッコリーのカニ玉あんかけ」

調理のポイントはこれだけ！

ポイント1：ブロッコリーの下茹では濃いめの塩水で



ポイント2：卵を流し入れたらかき混ぜない！



ブロッコリーを下茹でする時は、濃いめの塩水で茹でると味がしまっておいしくなるそう。電子レンジで下ごしらえをする場合も、一度ブロッコリーを塩水にくぐらせてから電子レンジに入れてみてください。カニ玉あんを作る際、仕上げに溶き卵を流し入れたら、かき混ぜずに卵が浮いてくるのを待ちましょう。

つくれぽでも大好評





つくれぽ（みんなのつくりましたフォトレポートのこと）でも、「3回めのリピートです。食卓が華やかになる一品！ありがとうございます◎」「もう一品ほしい時に。簡単だし時短で作れて助かりました」といった声がたくさん届いています。

ふんわり卵の黄色とカニカマの赤、白がブロッコリーの緑に映えて、食卓がぱっと明るくなるおかずです。ブロッコリーのサラダ以外のバリエーションレシピをお探しの方、一度試してみてはいかがでしょうか。

（TEXT：菱路子）

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