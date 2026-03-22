“新作”待ってましたーッ！【大人のしまむら】40・50代にドンピシャ！「高見えバッグ」

この春を機会にワードローブをアップデートするなら、バッグにも目を向けてみて。チェックしておきたいのは【しまむら】の大人向けライン【SEASON REASON by Lin.&Red（シーズンリーズン バイ リンアンドレッド）】から登場した新作。トレンド感をさりげなく取り入れた、大人に似合う高見えバッグを紹介します。

クシュっとした持ち手がキュートなバッグ

【しまむら】「ショルダーバッグ」\2,420（税込）

くしゅっとした持ち手が愛らしいアクセントになるバッグ。ドローコードで自分好みに持ち手の長さを調整できるのが魅力です。ほんのりツヤのある素材感で、カジュアルながらも上品な印象で使えそう。ファスナーポケット付きで小物を整理しやすく、使い勝手のよさにも期待できます。

ほっこり可愛いストライプ生地バッグ

【しまむら】「トートバッグ」\2,420（税込）

立体感のある生地で表現されたストライプ柄が、ほっこりと可愛い印象を演出するトートバッグ。ナチュラルな雰囲気がありつつ、コーデのアクセントとしても活躍してくれます。マチ付きで内装はキャンバス生地になっているため、荷物をたっぷり入れても安心感ありかも。長さの異なる持ち手が2種類付いており、シーンに合わせて使い分けできるのも嬉しいポイントです。

※すべての商品情報・画像はSEASON REASON by Lin.&Red出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M