モデルの鈴木美羽がＢＳ―ＴＢＳ「町中華で飲ろうぜ」（月曜・後９時）に４月から出演することが２２日、決まった。この日放送の「町中華で飲ろうぜ サヨナラ７年目 故郷に錦を飾れＳＰ」で発表された。

出演が決まり「美味（おい）しい町中華と、美味しいお酒。こんなに幸せな番組がありますか！あっていいんですか！と言いつつ、これまで番組でお酒を嗜（たしな）んだ経験がほとんどなかったので、漠然とした不安もありますが･･･」と笑いまじりに率直な心境を告白。続けて「町中華の魅力を引き出して、視聴者の皆さんに『明日は町中華で飲ろうかな』と思ってもらえるよう精一杯頑張ります。そして何よりも私自身楽しんで飲っちゃおうと思います！」と声を弾ませ、意気込んだ。

「町中華―」は２日、２期生の清田みくりが今月末で芸能界引退することを発表。月２回だった放送が４月から月３回に増えることで、同局のコンテンツ編成局編成課長・村田智啓氏は「絶賛オーディション中。楽しみにしてもらえたら。最低２人は」と追加メンバーについて言及した。鈴木はともに３期生となった谷口彩菜、２期生の樋口日奈と週替わりで出演することになる。