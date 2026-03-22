『花ざかりの君たちへ』第2期、制作決定 主人公・芦屋瑞稀が桜咲学園に転入→2年目突入も青春続く
テレビアニメ『花ざかりの君たちへ』の第2期が制作されることが発表された。主人公・芦屋瑞稀が男子校の桜咲学園に転入し、2年目突入。恋に友情にイベント盛りだくさんで青春を彩る学園生活はまだまだ続く。
【画像】中津のバックハグ…！『花ざかりの君たちへ』第2期制作決定PV場面カット
本作は、『花とゆめ』（白泉社）にて1996年20号より2004年18号まで連載され、単行本は花とゆめコミックスより全23巻が発売。2007年の日本でのドラマ化を期に愛蔵版（全12巻）も発売され、シリーズ累計1700万部を突破している少女漫画が原作。
憧れの人・佐野泉に会うために、性別を偽って男子校へアメリカから転入した少女・芦屋瑞稀を取り巻く学園ストーリーは、フジテレビ系列で放送された『花ざかりの君たちへ〜イケメン♂パラダイス〜』をはじめ、アジア各地でもドラマ化され、連載が終了して20年が経つ今もなお根強い人気を誇っている。
【画像】中津のバックハグ…！『花ざかりの君たちへ』第2期制作決定PV場面カット
本作は、『花とゆめ』（白泉社）にて1996年20号より2004年18号まで連載され、単行本は花とゆめコミックスより全23巻が発売。2007年の日本でのドラマ化を期に愛蔵版（全12巻）も発売され、シリーズ累計1700万部を突破している少女漫画が原作。
憧れの人・佐野泉に会うために、性別を偽って男子校へアメリカから転入した少女・芦屋瑞稀を取り巻く学園ストーリーは、フジテレビ系列で放送された『花ざかりの君たちへ〜イケメン♂パラダイス〜』をはじめ、アジア各地でもドラマ化され、連載が終了して20年が経つ今もなお根強い人気を誇っている。
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