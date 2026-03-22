BS−TBSの町飲みトーク番組「町中華で飲ろうぜ」（月曜午後10時）の特番「町中華で飲ろうぜ サヨナラ7年目 故郷に錦を飾れSP」が22日、放送され、3月末での芸能界引退と番組降板を発表した女優、モデル清田みくり（23）の後を継ぐ「三期生」2人が発表された。

女優、モデルの谷口彩菜（27）鈴木美羽（25）が加入する。同局によると4月から新作の放送が月2本から3本に増えることに伴い、女性の出演者2人の採用となった。二期生の元乃木坂46樋口日奈と週替わりで登場する。

2人はコメントも寄せた。谷口は「みなさんはじめまして、谷口彩菜です。町中華三期生に決まったことを聞いて、まさか自分が！？と驚きでいっぱいになり何度も確認してしまいました…！番組を以前から拝見していたので本当に嬉しいです」と感激しながら「店主さんやお客さんと番組を作るアットホームな雰囲気がとても好きです。ロケも町中華も未経験の私ですが、等身大で成長していく様子をお届けできるように全力で楽しみたいと思います。見守ってください！よろしくお願いします！」と意欲を見せた。

鈴木は「美味しい町中華と、美味しいお酒。こんなに幸せな番組がありますか！あっていいんですか！ と言いつつ、これまで番組でお酒を嗜んだ経験がほとんどなかったので、漠然とした不安もありますが…（笑）町中華の魅力を引き出して、視聴者の皆さんに『明日は町中華で飲ろうかな』と思ってもらえるよう精いっぱい頑張ります」と決意を込めると「そして何よりも私自身楽しんで飲っちゃおうと思います！これからよろしくお願いします！」とあいさつした。

谷口は1999年3月2日生まれで京都府出身。2015年デビュー。2025年に恋愛リアリティーショー「ラブキャッチャージャパン2」への出演し話題を呼ぶと、配信ドラマを中心に出演する一方で、ポーカー競技大会への参加やLINEヤフー「LINEミニアプリ」の広告に出演するなどマルチに活躍している。激辛料理を食べることが特技。

鈴木は清田と同じアミューズ所属。2000年4月14日生まれで、神奈川県出身。2012年「第16回ニコラモデルオーディション」でグランプリを受賞し、雑誌「ニコラ」専属モデルとしてデビュー。現在はTBSテレビ「王様のブランチ」リポーター、MBSラジオ「アッパレやってまーす！」などにレギュラー出演している。24〜25年放送の「爆上戦隊ブンブンジャー」ではブンピンク役を演じた。趣味は、サウナとラーメン店巡り。

最後の出演となった清田は、玉袋筋太郎とともに故郷和歌山の町中華へ。「芸能界までやめちゃうという気持ちはどういう気持ち？」と聞かれた清田は「他にもたくさんの業界があって、これからの長い人生を考えた時、もうひとつ、ふたつ、体験しておきたい。世界の広さを知りたい」とあらためて説明した。

清田は2日の放送で、「今年の3月末をもちまして、芸能界を離れる、という選択を…」と引退を報告。理由については「お仕事をする中で、いろんな職種の方と出会ってきまして、俳優じゃない自分というものを見てみたくなってしまった、というのが一番大きな理由です。一度しっかり区切りを付けましして、そのまま生まれ変わるではないですけど、1回リセット」と説明。ナレーションで「一般企業に勤めるそうです」と明かされ、現在就職活動中であることも伝えられた。

番組は一期生として、「町中華姐さん」こと高田秋、「伝道師」坂ノ上茜らが出演。現在は清田と、「スナイパー」の愛称の樋口が出演していた。