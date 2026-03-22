４人組バンド「Ｍｒ．Ｃｈｉｌｄｒｅｎ」の桜井和寿が２２日放送のＴＢＳ系「日曜日の初耳学」（日曜・午後１０時）に出演。ＭＣの林修氏による２時間半のロングインタビューでさまざまに語った。

ミスチル史上最高２７６万枚のメガヒット曲「Ｔｏｍｏｒｒｏｗ ｎｅｖｅｒ ｋｎｏｗｓ」に次ぐ２３０万枚を売り上げた１９９６年の大ヒット曲「名もなき詩」について林氏に「この曲が生まれた場所が特定されていて。石神井公園？」と聞かれると、桜井は「いや、光が丘公園」と否定。「石神井公園に行くコースもあれば、光が丘公園に行くコースもあるんですけど」と「Ｔｏｍｏｒｒｏｗ ｎｅｖｅｒ―」同様、ジョギング中に生まれた曲であることを明かした。

「実家が練馬なんで」と明かすと、歌詞の「ちょっとぐらいの汚れ物ならば残さずに全部食べてやる」について、「それは光が丘の公園ではなく、信号で立ち止まった時に思い浮かんだフレーズだったのは覚えてます」と明かすと「歌詞はランニング中とかサウナで苦しくて何も考えられない時に浮かんでくることが多いです。ふとした時に何かがこぼれて落ちてくるような」と続けていた。