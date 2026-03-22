ハロー！プロジェクトのメンバーが集結するイベントが20、21日に千葉・幕張メッセで開催され、モーニング娘。’26に加入する新メンバーが発表されました。

『Hello! Project ひなフェス 2026』はメンバーが集結する毎春恒例のイベント。2日間とも昼夜2部制で行われ、全4公演で約2万1000人を集客（主催者発表）しました。

幕開けとなった初日昼公演では、2025年8月に『つばきファクトリー』へ加入した新メンバーで、同年11月より療養のため活動休止していた西村乙輝さん（15）がパフォーマンスに復帰。西村さんは「西村乙輝です！」と元気よく自己紹介すると、客席から歓声が上がりました。

さらに同公演では、後半のメインを任された『BEYOOOOONDS』のメンバーで2025年8月より療養のため活動休止していた清野桃々姫さん（21）が、4〜5月開催の春ツアーから活動復帰することが報告されました。

■新メンバー・杉原明紗さん 14歳「成長していきたいです」

最終日昼公演の後半でメインを任された『モーニング娘。’26』は、イベント直前に公式で告知されていた“1人目の新メンバー”を発表。同グループでは17期メンバーの井上春華さん（19）と弓桁朱琴さん（17）が2023年5月に加入して以来、約2年10か月ぶりの“18期”新メンバーです。

リーダーを務めている野中美希さん（26）のかけ声でステージに登場したのは、ハロプロ研修生の杉原明紗さん（14）。兵庫県出身の14歳で、特技はダンスとアクロバットです。

観客に拍手で迎え入れられた杉原さんは「モーニング娘。’26に加入できて、とてもうれしいです。未熟ですが、今まで学んできたことを出し切って、感謝を忘れず、みなさんを笑顔にできるように頑張ります」と涙をこぼしながら、挨拶。

初めての後輩を迎え入れる弓桁さんは涙を拭いながら「これからを共にしていく仲間なので、熱く、一緒に全力で楽しんで頑張っていきたいと思います」と話しました。

同公演の終演後、野中さんは「明紗ちゃんのダンスが好きなので、モーニング娘。のメンバーとしてダンスを踊っているところを見たいし、楽しみにしています」とコメント。杉原さんが「歌がずっと苦手なので、キレイな歌声が出せるように成長していきたいです」と話すと、野中さんは「全力でみんなでサポートしていきます」と新メンバーを温かく歓迎しました。

■Juice=Juiceのヒット曲を全グループで披露

続く18期メンバーは追って発表予定ということです。

最終日夜公演の後半でメインを任された『Juice=Juice』は2025年6月に加入した新メンバーの林仁愛さん（14）がグループのメンバーとしての『ひなフェス』へ初参加。TikTokにおける関連動画の総再生数が4億5000万回（事務所発表）を突破したバイラルヒット曲『盛れ！ミ・アモーレ』や、『「ひとりで生きられそう」って それってねえ、褒めているの？』を披露。フィナーレでは、出演した全グループで『盛れ！ミ・アモーレ』を再び歌い上げ、イベントを締めくくりました。