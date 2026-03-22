女優の橋本環奈（27）が21日放送のフジテレビ「土曜はナニする!?」（土曜前8・30）にVTR出演し、「あまりに裏表がない」と感じる女優を明かした。

番組では仲良しの女優・平祐奈と静岡・熱海へ日帰り旅行する様子が放送された。同学年の平とは小学生だった2011年公開の映画「奇跡」で共演して以来の親友で、NHK連続テレビ小説「おむすび」や放送中の月9ドラマ「ヤンドク!」でも共演している。

地元の商店街を歩いて「めっちゃおいしそうなの見つけた」とスイーツ店へ。「めっちゃかわいい」「やばくない？」と大はしゃぎで抹茶の超巨大クレープに舌鼓を打った。

「小学生の時から知り合いだからね、うちら」と「奇跡」での出会いを振り返り、「祐奈はマジで変わんない」と橋本。「そう？」と目を見開く平に、「ずっと明るい。この業界には珍しく、あまりに裏表がなくて…変わり者だよね」と笑った。

平が「何年かぶりに会ってもあの時の…」と言うと、橋本も「わかる！変わんないだよね」と即座に同意。「10歳の時のうちらと変わってない、関係性が。小学生の頃から普通に友達だから、普通の親友出てきちゃったみたいな感覚」と2人の関係性を説明した。

「ヤンドク!」では“マブダチ”役を演じている。「私が演じる湖音波からすると凄い重要なキャラクター。感情移入しやす過ぎて、頑張って仲良くなろうとかしなくてよかったし、やりやすかった」と話していた。