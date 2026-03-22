お笑いコンビ・オードリーの若林正恭さん（47）が22日、自身初の小説『青天』刊行を記念したサイン本のお渡し会を開催。休養後、初のイベントでファンと交流しました。

『青天』はアメリカンフットボールを題材にした作品。物語にちなんでアメフトのスタジアムがお渡し会の会場となり、抽選で選ばれた約200人が参加しました。

■ひとりひとりに声を掛けながら手渡し

若林さんは2月、喉の不調のため約3週間の休養をとることを所属事務所の公式サイトを通じて報告していました。

休養を終えてから、初のイベントとなった若林さんは、フィールドに登場すると走ってファンの元へ。第一声、「トゥース！」と人さし指を立てながら挨拶すると「登場からまさか100ヤード走らされると思ってなかったです。きのう3時までラジオやってました、3時間しか寝てません」と話し、会場を盛り上げました。

若林さんは小説のサイン本を、ファンひとりひとりにアメフトのパス“ハンドオフ”さながらに手渡し。

張り切った様子のファンに「選手だな？」と声を掛けたり、子どもに「高校生になったら読んでくれよな」と呼びかけたりと、笑顔で交流しました。

お渡し会を終えた若林さんは「みなさんナイスランでした。素晴らしいタッチダウン量産できました」と感謝を伝えました。