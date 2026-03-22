“柏に足りなかった”ミドル弾沈めたMF中川敦瑛、VAR介入後の判定に苦笑「間があったので喜べなかった」
[3.22 J1百年構想リーグ EAST第8節 柏 3-0 水戸 三協F柏]
柏レイソルに4試合ぶりの先制点をもたらす、ゴラッソだった。
左CKの場面でショートコーナーを使った柏は、一度DF三丸拡までボールを下げると、三丸はピッチ中央でフリーになっていたMF中川敦瑛に横パスを送る。中川は右足でコントロールすると、25mほどの距離から右足を一閃。クロスバー、ゴールポストに当たったボールはゴールラインを割ったかどうか不明な形でピッチに戻り、水戸守備陣にクリアされてしまう。
「微妙なところではあったので。周りの選手が『入った、入った』って言ってくれた」と中川も確信を持っていなかったが、VARが介入してオンリーレビューを経て、背番号39のゴールが認められた。ゴールから1分強の時間が経っていたために、「ちょっと間があったので喜べなかった」と苦笑した。
前節・浦和戦でも前半6分という早い時間帯でミドルシュートを放っていた中川。そのときはゴールポストに阻まれてしまったが、積極的な姿勢が実を結んだ。
「どの試合も、ミドルっていうのは常に自分の中で思っていたので。でも相手が思ったより引いていたので、振るしかないなって。そうすることによって相手も次(前に)出てくると思うので、そしたら空いてるエリアは自分たちで使えればレイソルらしいコンビネーションがとれる。まずは相手を引き出すためにミドルを打とうかなという意味合いで一発打ちました」(中川)
PA外からの得点は、チームとしても今季初。キャプテンのDF古賀太陽は「ああいうゴールが少ないチームだとは思うので、1つ足りないものを示せたっていう意味でも、ポジティブにとらえられるゴール」と前向きだ。
リカルド・ロドリゲス監督も、きれいに崩すゴールを目指す傾向があることを認める。
「チームとしてきれいなゴールを狙いすぎているという流れが若干ありました。ですので、選手たちにはきれいなゴールだけでなく、まずはゴールを決めること、どういう形であれゴールを決めることを目指そうというメッセージはここ最近伝えています。中川に関しては、浦和戦でもポストにあたるミドルシュートは素晴らしいものがありましたし、今日も積極的にシュートを打つことによって先制点を決めることができました」(リカルド監督)
23歳MFの思い切りのよさが、柏に勝ち点3を呼び込んだ。
(取材・文 奥山典幸)
柏レイソルに4試合ぶりの先制点をもたらす、ゴラッソだった。
左CKの場面でショートコーナーを使った柏は、一度DF三丸拡までボールを下げると、三丸はピッチ中央でフリーになっていたMF中川敦瑛に横パスを送る。中川は右足でコントロールすると、25mほどの距離から右足を一閃。クロスバー、ゴールポストに当たったボールはゴールラインを割ったかどうか不明な形でピッチに戻り、水戸守備陣にクリアされてしまう。
前節・浦和戦でも前半6分という早い時間帯でミドルシュートを放っていた中川。そのときはゴールポストに阻まれてしまったが、積極的な姿勢が実を結んだ。
「どの試合も、ミドルっていうのは常に自分の中で思っていたので。でも相手が思ったより引いていたので、振るしかないなって。そうすることによって相手も次(前に)出てくると思うので、そしたら空いてるエリアは自分たちで使えればレイソルらしいコンビネーションがとれる。まずは相手を引き出すためにミドルを打とうかなという意味合いで一発打ちました」(中川)
PA外からの得点は、チームとしても今季初。キャプテンのDF古賀太陽は「ああいうゴールが少ないチームだとは思うので、1つ足りないものを示せたっていう意味でも、ポジティブにとらえられるゴール」と前向きだ。
リカルド・ロドリゲス監督も、きれいに崩すゴールを目指す傾向があることを認める。
「チームとしてきれいなゴールを狙いすぎているという流れが若干ありました。ですので、選手たちにはきれいなゴールだけでなく、まずはゴールを決めること、どういう形であれゴールを決めることを目指そうというメッセージはここ最近伝えています。中川に関しては、浦和戦でもポストにあたるミドルシュートは素晴らしいものがありましたし、今日も積極的にシュートを打つことによって先制点を決めることができました」(リカルド監督)
23歳MFの思い切りのよさが、柏に勝ち点3を呼び込んだ。
(取材・文 奥山典幸)