エールディヴィジ 25/26の第28節 ＮＥＣとヘーレンフェインの試合が、3月22日20:15にゴッフェルト・スタディオンにて行われた。

ＮＥＣは佐野 航大（MF）、リンセン（FW）、ノエ・ルブレトン（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するヘーレンフェインはラッセ・ノルダス（FW）、ディラン・ベンテ（FW）、リンゴ・メールフェルト（MF）らが先発に名を連ねた。なお、ＮＥＣに所属する小川 航基（FW）はベンチからのスタートとなった。

6分、ＮＥＣが選手交代を行う。ヤスパー・シレッセン（GK）からライク・ヤンセ（GK）に交代した。

19分に試合が動く。ＮＥＣの佐野 航大（MF）のアシストからチャロン・チェリー（MF）がゴールを決めてＮＥＣが先制。

しかし、37分ヘーレンフェインが同点に追いつく。バシリオス・ザガリティス（DF）のアシストからジェイコブ・トレンスコウ（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

さらに45分ヘーレンフェインが逆転。ヨリス・ファンオフェレーム（MF）のアシストからリンゴ・メールフェルト（MF）がゴールを決めて1-2と逆転する。

ここで前半が終了。1-2とヘーレンフェインがリードしてハーフタイムを迎えた。

57分ＮＥＣの佐野 航大（MF）のアシストからチャロン・チェリー（MF）がゴールを決めて2-2に追いつく。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがそのまま試合終了。2-2で引き分けという結果になった。

なお、ＮＥＣに所属する佐野 航大（MF）はフル出場した。小川 航基（FW）は88分から交代で出場した。

2026-03-22 22:20:27 更新