『DARKMOON』を体現するストーリーテラー・&TEAMの魅力全開！ 3rd EP『We on Fire』Concept Photo公開

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日本発のグローバルグループ&TEAMが、3月22日20時に公式SNSにて、&TEAM 3rd EP『We on Fire』（4月21日発売）のConcept Photoを公開した。

■愁いと漆黒をまとった彼らはどんな物語を見せるのか？

&TEAMの作品ごとに準備され、公開のたびにSNS上で話題を呼んでいる彼らのConcept Photo。そのストーリーテラーとしての新たな一面と表現力を発揮した新ビジュアルが明らかになった。

この度公開されたConcept Photoには、灰色の世界で漆黒の正装に身を包み、どこか愁いを帯びた9人の様子が映し出されている。公開されたビジュアルの中には、深い悲しみを抱えながらも感情を抑制したような表情や、何か決意を固めたような力強い生命力を宿したまなざしも見受けられる。

グループカットには9人が囲む石のようなものに「INID（エニド）」という謎めいた名前が刻まれており、&TEAMとコラボレーションしたHYBEオリジナルストーリー『DARKMOON』の新しい物語の始まりが示唆されている。

「全員センター級」とも例えられる&TEAMのビジュアルはもちろん、狼人間であるそれぞれのキャラクターに扮し『DARKMOON』を体現する「ストーリーテラー」&TEAMの新しい魅力も発見できるConcept Photoに仕上がっている。

4月21日発売される3rd EP『We on Fire』は、4月13日に全曲バンドル配信スタートと、タイトル曲のMV公開が予告されており、&TEAMが最新作で表現するコンセプトとストーリーにますます期待が高まる。

さらに5月13日からはKアリーナ横浜を皮切りにアジアツアー『2026 &TEAM CONCERT TOUR ‘BLAZE THE WAY’』の開催も決定。日本から世界を目指す精力的な活動に期待しよう。

■【画像】『We on Fire』 Concept Photo

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