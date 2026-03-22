

さくら＆おさき

さくらとおさきがこのほど、『超十代 -ULTRA TEENS FES- 2026』（３月31日、国立代々木競技場第一体育館）に向けたフィッティングに臨み、その後取材に応じた。ティーンを中心に絶大な人気を集める２人は、“おさく”の愛称で知られるほど大の仲良し。年々美しさが増す“おさく”に美の秘訣や本番前のルーティン、更には私服のポイントを聞いた。 ――フィッティングを終えた感想を。さくら

４ステージの衣装を着させていただきました。ブランドによって系統が違っていて、いろんな私を見せられると思うのでとても楽しみです！おさき

春夏のノースリーブや半袖の衣装が多く、ギャル系やかっこいめもあって、新鮮な私が見られるんじゃないかなって思います。――今着用の私服のポイントを。さくら

全身ブラックをテーマにアウターもブラックのモコモコで、ラフさもありつつ、ミニスカで女性らしさも出した甘辛ミックスです。おさき

私はラフめなかっこうで、アディダスの新作ジャージを買いました。流行りのドット柄ということでおしゃれさも残しつつ、楽なかっこうにしてみました。私もブラックコーデなんですけど、シューズを水色にしてアクセントを入れました。――本番に向けてのルーティンは？おさき

イベントの前の日は長風呂します。いっぱいドリンクを飲んで汗をいっぱい出してむくみを全て取る作業をしています！さくら

今回は肌見せが多い服装もあるので体型を維持したいなということでダイエットをすでに開始しています。なので、スタイリストさんには「これより２cmウエスト細くなります！」と伝えました。自分への厳しさということで「絶対やせろよ！」と言い聞かせようとしています。――年々美しさが増していますが、その秘訣は？おさき

私は髪型をコロコロ変えますので、最低でも２週間に１回は美容院に行くようにしています！さくら

最近は週に一度のペースで「インディバ」というエステに通っています。インディバは普段汗をかかない私でもすごく汗をかきますし、肩こりとかも良くなって、さらにその後に半身浴をすると、より汗が出るのでオススメです！――今回の「超十代」のテーマが「未完成」とのことで、ご自身の未完成なものは？おさき

未完成だらけなんですけど…未完成なものと言えば…２年前から未完成のパズルがお家にあります。なので早く完成させたいなって思っています！さくら

まだまだ未熟で未完成だらけなんですけど…未完成＝ネガティブなものと思っていなくて、未完成だからこそ新しい自分を求めていく。「毎秒毎秒可愛くなりたい」「今日よりも明日の方が可愛くいたい」って。なので、「超十代」当日は今日の私よりもとびっきりかわいくなっていると思うのでぜひお楽しみに！――活動の原動力になっているものは？おさき

こういうランウェイがある時はダイエットのために食事制限をするんですけど、大きな仕事が終わった後に食べるラーメンです。頑張った自分へのご褒美ということで、今回も仕事終わりにラーメンを食べたいと思います。さくら

一緒に行こう！

私は三姉妹なんですけど、２人の妹が絶対に配信でイベントを見てくれるんです。けっこう辛辣なことも言ってくれて「ランウェイトップは体感５秒がいいよ」って。そもそも２人はランウェイに立ったことがないんですよ。「さーちゃん、早かったから次は体感５秒を意識したほうがいい」って。でも良かった時はちゃんと「表情が良かった！」って褒めてくれるんです。妹の評価が原動力にもなっているので今回も楽しみです。妹から高評価もらいたいです！（おわり）