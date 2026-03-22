◇明治安田Ｊ１百年構想リーグ第７節 清水３―１広島（２２日・アイスタ）

清水がホームで広島を３―１撃破。中３日で続いた３連戦を今季初の３連勝で締めた。ＦＷ北川航也（２９）が今季ホーム初得点。２―０の後半２１分、左サイドのＭＦカピシャーバ（２９）のクロスにゴール前中央にいたＦＷ呉世勲（２７）がスルーして、右から詰めた北川が右足で押し込んだ。今季から背番号を「４９」に変更した北川が、勝利を決定づけた。

背番号に込めた思いを結果で示した。「４９」は、かつての相棒で、現役を退いたＦＷドウグラスが清水時代につけていた番号。「自分に大きな影響を与えてくれた選手であり、人としても尊敬している。彼がいたから今の自分がある」。ゴール後には思いを込めたパフォーマンスを披露し、「これからの人生も頑張ってほしいという意味。今季いっぱいは続けたい」と語った。

試合は前半から主導権を握り、今季初の前半得点で流れをつかんで２―０で折り返した。吉田孝行監督（４９）も「前半は完璧」と高評価。北川も「パーフェクトに近かった」とうなずいた。後半は押し込まれる時間帯もあったが、相手のゴールはＶＡＲで２度取り消され、粘り強くしのいだ。「２―０からの３点目は非常に大きかった」と北川。背番号「４９」の一撃が、チームを今季初の３連勝へ導いた。