２２日放送のテレビ朝日系ニュースエンターテインメント番組「有働Ｔｉｍｅｓ（タイムズ）」（日曜・午後８時５６分）では、７人完全体で活動を再開した世界的グループ「ＢＴＳ」に世界中の目がそそがれたことを報じた。

ＢＴＳは２１日、韓国ソウル・光化門広場一帯でフリーライブ「ＴＨＥ ＣＯＭＥＢＡＣＫ ＬＩＶＥ ― ＡＲＩＲＡＮＧ」を行った。メンバーの兵役義務などでグループ活動を休止していたＢＴＳは、２０日に３年９か月ぶりのアルバム「ＡＲＩＲＡＮＧ」をリリース。７人がステージにそろうのは２２年１０月１５日、韓国・釜山で開催されたフリーライブ以来となる。歴史的な一夜を、２万２０００人のＡＲＭＹ（ファンネーム）とともに分かち合った。

熱狂の現地の様子を見届けたキャスターを務める有働由美子アナウンサーは「首都ソウルに最大２６万人集まるとの予想も出た韓国の世界的スター・ＢＴＳの復活公演、周辺の道路も封鎖。地下鉄も規制されるなど市民生活に影響が出る一方でライブ前日の夜空にはドローンでメンバーの姿が描かれました」と伝えると「エンターテインメントの枠を超えた国家的一大イベントとなりました」と続けた。