7人組グループ・BTSが現地時間21日、韓国・ソウル市の光化門広場一帯で『BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG』を開催。約3年5か月ぶりに“完全体”となったステージで約10万4000人（レコード会社発表）の観客にパフォーマンスを披露しました。

The 5th Album『ARIRANG』のリリースを記念して行われた今回のライブ。『Body to Body』や『SWIM』などの新曲をパフォーマンスしたほか、『Butter』や『Dynamite』といった代表曲も披露し、会場を盛り上げました。

■RM「僕たちはこれからも一緒に泳ぎ続けると約束します」

MCでJinさんは「実は、きょうこの場所に立つまで不安も多かったんです。こうしてまた皆さんに会うことができて、本当に感謝していますし、幸せです」とコメント。

Jiminさんは「ARMY（ファン）の皆さん、ついに会えました！ 皆さんの前でこうして話せることが本当に感激ですし、7人でこうして皆さんに会えて本当に幸せです。会いたかったです」と思いを伝えました。

Vさんは「こうしてステージに立つと、僕たちが戻ってきたんだなって実感が湧きますね」と心境を明かし、RMさんは「どんなことが起きても、僕たちはこれからも一緒に泳ぎ続けると約束します。これはまだ始まりにすぎません。愛しています、ARMY！」と呼びかけました。