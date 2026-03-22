お笑いタレント有吉弘行（51）が22日、JFN系「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜後8・00）にパーソナリティーとして生出演し、家族での外食について語った。

この日のアシスタントで、ラーメン通の「宮下草薙」宮下兼史鷹に、有吉は有名店の情報を聞くこともあるという。「うまいところを宮下さんに教えてくれって言うじゃない？あそこだ、ここだって教えてくれるじゃん？だけどさ、絶対並ぶんだよな、だいたい」。人気店だけに、行列必至だという。

有吉は21年に元日本テレビで、フリーアナウンサーだった夏目三久さんと結婚した。24年3月に第1子誕生、今年2月1日放送回では、第2子誕生を、それぞれ報告。4人家族になった。そんな今、気軽に人気ラーメン店に並べる状況ではないという。

「“今ここ一番うまいんですよ”っていうところは、確実に並んでるじゃん。俺、家族4人で並べないもん。家族4人で並んでいる時点で、『一杯のかけそば』みたいになる。みんなで分け合うみたいなんじゃうから」。笑いながら、ラーメンへの渇望を口にした。

解決策は、家族でも入りやすい店での食事だという。「やっぱりラーメン屋というのに、なかなか行かなくなっているよね。だから、町中華の間口が広いところとかに、家族で行ったりとかして、ラーメン食ったりとかするけど」と明かした。

家族を持ったことで、食生活も大きく変わった様子。「昼になったら“12時か。ちょっと行ってサクッと”ってわけにはいかないんだよね、これが」とも話していた。