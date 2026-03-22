タレントの板野友美（34）が、3月15日放送のABEMA『秘密のママ園2』にゲスト出演。MCの峯岸みなみ（33）と、AKB48の1期生同士という「伝説の同期コンビ」として共演を果たしたが、その意外すぎる距離感がスタジオの爆笑を誘った。

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番組冒頭、板野がゲストとして呼び込まれると、13歳（峯岸）と14歳（板野）当時のあどけない写真が公開された。結成から約20年という長い付き合いに、滝沢眞規子も「すごーい！」と感嘆の声を上げたが、滝沢が「正直、2人の関係ってどうなんですか？ ぶっちゃけ」と切り込むと、空気が一変した。

峯岸は、現在の関係性を「仕事仲間以上、友達未満」とバッサリ定義。さらに「プライベートで遊んだことは一回もないかも」と衝撃の告白。これには板野も苦笑いしながら「え、でも若い時はあった。中学生の時に渋谷でプリクラ撮りに行ったり……」と必死に記憶をたどる展開に。峯岸は「エピソードがなさすぎて、15年以上遡っちゃってる（笑）」と、自分たちの関係を自虐していた。