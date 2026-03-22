NNNと読売新聞が行った世論調査で、日米首脳会談を「評価する」と答えた人は、およそ7割で「評価しない」を大きく上回りました。

世論調査で、高市内閣を「支持する」と答えた人は、前回、先月の調査からほぼ横ばいで、71％、「支持しない」と答えた人は20％でした。

日米首脳会談を「評価する」と答えた人は69％で「評価しない」の19％を大きく上回りました。

高市首相が、首脳会談で、イラン情勢の安定に向けて、日本が法律の範囲内で対応する考えを示したことについては、「評価する」が82％で、「評価しない」が13％でした。

イラン情勢を踏まえ、中東に海上自衛隊を派遣することについては、「賛成」が24％、「反対」が67％でした。

また、日本がアメリカに対して、11兆円を超えるエネルギー分野への投資をすることで合意したことについては、「評価する」が49％で、「評価しない」が36％でした。

高市首相が、国や石油会社などが備蓄する石油の放出を決めたことについては「評価する」がおよそ8割でした。

一方、来年度予算案については、「年度内の3月末までに成立させるべき」が30％、「年度内の成立にこだわらず、国会で十分に審議するべき」が64％でした。

政党支持率は、自民党が39％、連立を組む日本維新の会は2％でした。中道改革連合は2％、参政党は5％、国民民主党は4％、チームみらいは3％でした。

■NNN・読売新聞緊急世論調査3月20日から22日 全国有権者に電話調査固定電話 393人 回答率56％携帯電話 619人 回答率33％合計1012人が回答