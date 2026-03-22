今年設立から２０周年を迎える女子プロレス団体「センダイガールズ（仙女）」２２日の新木場大会で、今後のビッグマッチの大会日程が発表された。

発表になったのは、７月２０日の後楽園ホール大会、８月２８日の国立代々木競技場第二体育館大会、１０月１０日の仙台サンプラザホール大会の３大会。７月後楽園大会は仙女旗揚げメンバーであるＤＡＳＨ・チサコの２０周年記念大会として開催される。

大会前にリングに登壇したチサコは「本当にここまで応援していただいたからこそ、私の２０周年と仙女の２０周年の記念の大会ができることになりました。私も２０年目として自分らしく戦い抜きたいと考えています。まだカードなどは決まっていませんが、一生懸命戦いますので、ぜひ応援に来ていただけたらと思います」と頭を下げた。

同じくリングに上がった代表の里村明衣子氏は「女子プロレスがすごい、仙女のプロレスが一番すごいって言われるのが当たり前になるようにしていきたいと思っています。今、仙女武道館への道という目標を持ってやっていますが、打ち上げ花火で開催する武道館ではなく、皆さまに『仙女はこのレベルまで来たか、もう武道館にいけるな』と認められた上での開催にしたい。ここから１年、私たちも気合を入れて頑張っていきます」と記念イヤーに向け抱負を語っていた。