「体型カバー × おしゃれ」が叶う！【GU】40・50代が春に着回したい♡「人気ブラウス」

フリルやレースなど、甘めのディテールが注目されている今シーズン。大人が着こなすなら、ラブリーになりすぎないよう、日常のカジュアルにさりげなく取り入れるのがいいかも。今回は春コーデで着回しを楽しめるブラウスを【GU（ジーユー）】からピックアップします。ゆったりとしたシルエットで、体型カバーにも頼れそうな1枚です。

上品なフリルが大人の甘さを演出

【GU】「フリルネックチュニック」\2,490（税込）

ネックラインと袖口にあしらわれたフリルが、コーデにさりげない華やかさを添えるチュニックブラウス。甘さのあるデザインながら、程よく開いた襟ぐりとゆとりのあるシルエットで、こなれ感を醸し出せそう。やや長めのチュニック丈にラウンドした裾で、お腹や腰まわりのカバーにも一役。UVカット機能付きなのも嬉しいポイントです。オフホワイトはサイズ欠けが出ているので、早めのチェックが吉かも。

セーターからのチラ見せスタイルも可愛い

このチュニックは、レイヤードスタイルでも活躍してくれる頼れるアイテム。セーターやスウェットシャツの下に重ねて、襟元や袖口からフリルをちらりとのぞかせるのがおすすめです。着こなしに奥行きが生まれ、おしゃれ見えを狙えます。ピンクのトップスやブルージーンズを合わせれば一気に春らしい装いに。気になる腰まわりもふんわりカバーしてくれそう。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

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Writer：Anne.M