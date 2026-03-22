こんなのあるのッッ！？【セリア】可愛く持ち歩こ♡「優秀キーホルダー」

【セリア】では「優秀キーホルダー」を販売中。今回はそのなかから、リップをキーホルダーにしてかわいく持ち歩ける便利グッズや、推し活にもぴったりなアイテムを紹介します。ぜひお店でチェックしてみて。

もっと早く欲しかった！ キャップホルダー

100均マニアの@100kin_magさんが「サッと取り出せて便利」と紹介する「キーキャップホルダー 2P」。リップクリームホルダーとして使えて、ポーチやバッグの中で迷子になりがちなリップを、キーホルダーにして持ち歩くことができます。2つセットで販売されているのもうれしいポイントです。

しっかりフィットして安心！

@100kin_magさんいわく「直径約14mm以上」のリップに対応していて「しっかりホールドしてくれる」のだそう。バッグに付けておけば、すぐに使うことができます。価格は\110（税込）。ピンクのほかにホワイトもあるようなので、見つけてみて。

話題のアイテムがキーホルダーに！

かわいいもの好きの@risa_.pianoさんが紹介するのがこちらの「バインダーアルバムキーホルダー」。大人気のシール帳がキーホルダーになっています。スクエア型とハート型があり、ページはアクリル素材。小さめサイズのなので、お気に入りのシールを厳選して持ち歩いたり、推しのシールを貼って推し活するのも◎ キャラクターごとに分けて、いくつかじゃら付けするのもよさそうです。

貼り方にもポイントあり

@risa_.pianoさんは、アクリルの透け感を活かして「あえて貼りすぎないように」したのだとか。余白を残せば次のページとの重なり具合も楽しめて、すっきり見えそうです。楽しみ方はさまざま。価格は\110（税込）です。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@100kin_mag様、@risa_.piano様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A