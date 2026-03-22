バックネット裏の顔写真の正体は…

ベネズエラが優勝を決めた野球のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）決勝で、実は人気芸人の“顔”が中継に映り込んでいたとして話題になっている。

ネット裏観客席に、さらば青春の光の個人事務所「ザ・森東」のグッズや、森田哲矢の顔写真を掲げたファンがいたという噂がSNS上で拡散。これを受け、森田本人が自身のユーチューブチャンネル「さらば森田の五反田ガレージ」で検証し、思わぬ発見に驚きの声を上げた。

事の発端は、「WBC決勝バックネット裏に森田さん？」「ネット裏の人が持っている写真さらば森田」といったSNS上の投稿だった。半信半疑だった本人たちは、自ら映像を見返して確認する流れとなった。

ユーチューブ内で検証を進めると、たしかにバックネット裏の特等席の男性がタオルを掲げていた。そこには「MORIHIGASHI」と書かれていた。またグッズの帽子も装着。その森田の熱烈なファンと見られる男性は、試合終了の瞬間には森田の顔写真を掲げた。中継映像にもはっきり映り込んでいた。

森田は「スポンサーやってるんだっけな？」とボケつつ「なんじゃアイツ」と驚き。その上で「あんな森東ファンがバックネット裏を取れているのやろ。誘えよな。めっちゃ行きたかった」と笑った。



（THE ANSWER編集部）