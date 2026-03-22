第５６回高松宮記念・Ｇ１は３月２９日、中京競馬場の芝１２００メートルで行われる。

パンジャタワー（牡４歳、栗東・橋口慎介厩舎、父タワーオブロンドン）は、昨年のＮＨＫマイルカップの勝ち馬。ここ２戦は海外遠征で続けて５着だが、ともに０秒４差と力の差はなかった。３歳夏で５７キロを背負って古馬を一蹴（いっしゅう）したキーンランドカップがかなり強い内容で、スプリント適性は相当高い。この舞台は新馬戦（１着）で経験しているのも強みだ。当初から前走後はここと決めていただけに、検疫を挟んでも調整は予定通り。１週前追い切りも及第点を与えられる内容で、最終追いでさらに良くなってくるはず。ここを勝って、国内の短距離王を襲名する。

サトノレーヴ（牡７歳、美浦・堀宣行厩舎、父ロードカナロア）は昨年のこのレースでＧ１初制覇を飾った。香港、イギリスで２着と海外でも力を示している。前走の香港スプリントで９着（一昨年は３着）と勢いがないのは気になるが、昨年のＪＲＡ賞で最優秀スプリンターを受賞しており、意地を見せたいところ。勝てば、厩舎の先輩であるキンシャサノキセキ（１０年、１１年）以来２頭目の連覇となる。

ナムラクレア（牝７歳、栗東・長谷川浩大厩舎、父ミッキーアイル）は、今回がラストラン。高松宮記念は２３年から２５年にかけて全て２着と、あと一歩の競馬が続く。近走の競馬内容や調教の動きから衰えは全く感じない。１１回目のＧ１挑戦で悲願の勝利を目指す。かつての主戦、浜中俊騎手の手綱さばきにも注目だ。

ママコチャ（牝７歳、栗東・池江泰寿厩舎、父クロフネ）は、２３年のスプリンターズステークスの勝ち馬。３年連続の出走となり、２４年は８着、２５年は３着だが、こちらも大きな力の衰えは見られない。ドバイに招待されずにこちらに回ってきたが、調整は順調。勝てば馬主の金子真人ホールディングス（株）は高松宮記念初勝利となる。

ウインカーネリアン（牡９歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父スクリーンヒーロー）は昨年のスプリンターズステークスを、２番手から抜け出して勝利。持ち前の先行力はまだまだ健在だ。前走の香港スプリントは１１着と大敗したが、国内戦なら反撃可能だ。史上初の９歳馬によるＪＲＡ・Ｇ１制覇の偉業がかかる。