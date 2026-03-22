日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）のインスタグラムが２２日に更新され、俳優・風間俊介の“最後の出演”を予告した。

風間は２３日の放送で７年半務めた月曜パーソナリティーを卒業する。更新された投稿では番組のＭＣを務める同局の水卜麻美アナウンサーと並び、両手で頬杖姿での惜別２ショットをアップ。「あすＺＩＰ！レギュラー最後の出演 月曜パーソナリティー＃風間俊介 さんにｍｅｅｔｓ」とつづられ、ＺＩＰ！最後の出演を強調。「今だから話せる俳優人生への本音や 自身が考える風間俊介とは？ さらに！ＺＩＰ！を支えてくれた７年半について お話ししてくれました」と放送の“中身”も告知した。

この投稿には「風間くん、まだいて欲しいよ」「寂しすぎて寂しすぎて とうとう来てしまいましたね」「卒業寂しいけど見届けます」「忘れずに録画します」「泣いちゃうかもしれません」「風間さんこそ唯一無二、ＺＩＰ！で魅力を知れて良かったです」「間違いなく泣いちゃう」など別れを惜しむ声が多く寄せられていた。