【ブンデスリーガ】ヴォルフスブルク 0−1 ブレーメン（日本時間3月21日／フォルクスワーゲン・アレーナ）

【映像】長田澪、衝撃の“指先スーパーセーブ”の瞬間

ブレーメンの日系ドイツ人GK長田澪が、衝撃のビッグセーブでチームを救った。敵地に訪れたサポーターからは「ミオコール」が飛び出すほどのスーパープレーだった。

ブレーメンの守護神として活躍する長田は、日本時間3月21日に行われたブンデスリーガ第27節のヴォルフスブルク戦でも先発で出場。序盤からビッグセーブを連発してチームを鼓舞した。

特に圧巻だったのは、ゴールレスで迎えた45+2分だった。DFコンスタンティノス・クリアライキスがゴール前にグラウンダーの鋭いクロスを入れると、これに反応したMFイェスパー・リンドストロムが、ボックス内でダイレクトシュートを狙う。強いシュートがゴールに飛ぶも、長田が驚異的な反応でわずかにボールに触れたことで、弾き出すことに成功した。



ABEMAで解説を務めた細貝萌氏も「すごいパスからすごいシュートでしたね。今触ったんですかね？」と驚く。リプレーを確認し「あっ触ってますね。しっかり触ってましたね。素晴らしい」と驚く。さらに実況の青嶋達也氏は「場内ミオコール。アウェイサポーターのブレーメンのミオコール」と、サポーターたちの反応を伝えた。

このプレーにABEMA のコメント欄やSNSでもファンたちが「触ってるの？」「触ってんのか！」「すげえな」「エグすぎるやろ」「反射神経エグすぎるって」「あれに反応できるのか」「ミオコールやばい」「鳥肌立った」と大きな盛り上がりを見せている。

その後も長田は好セーブを連発しチームを救う。すると68分に決まったFWユスティン・エンジンマーのゴールが決勝点となり、ブレーメンが勝利している。（ABEMA／ブンデスリーガ）