【ひらがなクイズ】空欄を埋めてすっきり！ 共通する2文字を考えてみよう！ ヒントは丁寧な呼び方や状態
日常生活で何気なく使っている言葉の「響き」に注目して、パズルを解き明かす心地よい刺激を楽しみませんか？
今回は、おもてなしの場で欠かせない呼び方から、物事の様子を示す表現、さらには状態を変化させる動作まで用意しました。3つの空欄を正しく埋める共通の2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。
おきゃく□□
あり□□
□□す
ヒント：お店や訪問先で、相手を敬って呼ぶときの言葉といえば？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
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▼解説
おきゃくさま（お客さま）
ありさま（有様）
さます（覚ます／冷ます）
敬意を込めた「お客さま（おきゃくさま）」、状況を指す「有様（ありさま）」、そして意識を戻したり温度を下げたりする「覚ます・冷ます（さます）」。対人マナーから状態の描写、そして日常の動作と、全く異なる文脈の言葉たちが「さま」という共通の響きによって丁寧につながりました。一つの音がこれほど異なる役割を担っているのは、日本語の構成の妙を感じられて面白いですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、おもてなしの場で欠かせない呼び方から、物事の様子を示す表現、さらには状態を変化させる動作まで用意しました。3つの空欄を正しく埋める共通の2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。
あり□□
□□す
ヒント：お店や訪問先で、相手を敬って呼ぶときの言葉といえば？
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↓
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↓
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↓
正解：さま正解は「さま」でした。
▼解説
おきゃくさま（お客さま）
ありさま（有様）
さます（覚ます／冷ます）
敬意を込めた「お客さま（おきゃくさま）」、状況を指す「有様（ありさま）」、そして意識を戻したり温度を下げたりする「覚ます・冷ます（さます）」。対人マナーから状態の描写、そして日常の動作と、全く異なる文脈の言葉たちが「さま」という共通の響きによって丁寧につながりました。一つの音がこれほど異なる役割を担っているのは、日本語の構成の妙を感じられて面白いですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)