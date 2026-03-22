会社の送別会、参加したくない理由　3位「業務時間外の拘束と感じる」、2位「プライベートを優先」、1位は？

転職サービス「doda」などを提供するパーソルキャリアが運営する調査機関「Job総研」は2026年3月2日、386人の社会人男女を対象に実施した「2026年 送別会意識調査」の結果を発表した。

送別会の開催...2025年度は「開催あり」が51.8％

調査ではまず、回答者386人に、勤務先で送別会が開催された年度を聞くと、勤務先で送別会がコロナ禍前の2018年度は41.2％だったが、感染拡大が本格化した2020年度には26.4％、さらに2021年度は14.2％まで減少した。その後、5類移行後の2023年度には40.4％、2024年度には45.1％となった。

なお、2025年度については、「開催あり」（実施予定を含む）が51.8％、「なし」が48.2％となっている。

送別会「参加したい派」は65.0％、20代が最多

また、職場送別会への参加意欲を聞くと、「参加したい派」は65.0％となった。内訳は「とても参加したい」が6.0％、「参加したい」が20.7％、「どちらかといえば参加したい」が38.3％だった。

年代別では、「参加したい派」が最多だったのは20代で75.9％、40代66.7％、50代59.5％、30代57.4％の順となった。

参加理由は「区切りとして見送りたい」が59.0%

送別会に参加したいと回答した251人に理由を聞くと、「区切りとして見送りたい」が最多で59.0％だった。次いで「直接感謝を伝えたい」が45.8％、「人間関係を良好に保ちたい」が42.6％と続いた。

一方、参加したくないと回答した135人では、「金銭的な負担が気になる」が50.4％で最多。「プライベートを優先したい」が48.9％、「業務時間外の拘束と感じる」が42.2％と続いた。

調査は2026年2月11日〜6日にインターネットで行われ、対象者は社会人男女のJobQ Town（ジョブキュータウン）登録者。有効回答数は386人。