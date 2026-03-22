「高松宮記念・Ｇ１」（２９日、中京）

１９年以降、ＪＲＡのスプリントＧ１を複数制した馬はおらず、スプリント路線は長く絶対王者が不在。今年も混戦模様が漂っている。

Ｇ１では無冠のナムラクレアは今回がラストラン。高松宮記念は３年連続２着、スプリンターズＳは３年連続３着とＧ１初制覇まであと一歩だ。長谷川師も「気持ちの強い子で、瞬発力に秀でている。前走も異常な脚で飛んでくるぐらいで、馬もよく分かっている。こちらはやれることをしっかりやって。最後は前に馬がいなかったらいいな」と期待。重賞５勝馬が、悲願のタイトル奪取を目指す。

パンジャタワーは昨年のＮＨＫマイルＣ覇者。マイルＧ１馬だが、千二は重賞勝ちを含み２戦２勝を誇り、「明らかにスプリンターの体つきで千二がベスト。昨年のキーンランドＣも強い勝ち方。海外遠征を経験し、精神面が強くなった」と橋口師。４歳馬で伸びしろも大きい。

昨年の覇者サトノレーヴは香港遠征明け。昨年のスプリンターズＳは前有利の展開と馬場に泣いて４着に敗れたが、昨年は香港、英国の海外Ｇ１で２着と好走するなど実績上位だ。昨年のスプリンターズＳ覇者ウインカーネリアンも香港帰り。９歳馬でも衰えは感じられず、ここも持ち味のスピードを生かす構えだ。昨年の３着馬ママコチャは２３年スプリンターズＳの勝ち馬。勝ち切れないレースが続くが、重賞２勝、２着５回の実績は最上位レベル。久々の前走をひと叩きして大幅な上積みが見込める。

快速馬ジューンブレアは昨年のスプリンターズＳ２着など、千二で〈４・３・０・０〉の全連対。前走の阪神Ｃ１１着は１Ｆ長かった印象で、適距離なら反撃可能だ。ペアポルックスの前走オーシャンＳは見事なイン突きで勝利した。昨年のこのレースは大外枠が響いて１８着に敗れたが、重賞初制覇で勢いに乗った今年は違うはずだ。レイピアは２戦連続の重賞２着。重賞未勝利馬ながら、脚質に幅が出て柔軟に立ち回れるのが魅力だ。