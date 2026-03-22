◇明治安田J1百年構想リーグ 神戸1―1（PK5―6）C大阪（2026年3月22日 ヨドコウ）

C大阪―神戸の関西対決はPK戦の末に、C大阪に軍配が上がった。前後半で互いに違った顔を見せ合った一戦。神戸に流れを引き寄せたのは、MF郷家友太の泥臭さだった。

前半45分間は“ダブル10番システム”を採用したC大阪のテンポに対応できず、劣勢を強いられた。MF郷家も「ボールの取りどころが定まらず、プレッシャーにいっても逆サイドに展開された」と苦しんだ時間を振り返る。だがハーフタイム。ミヒャエルスキッベ監督は「アグレッシブにプレスを掛けることを徹底するように」と指示。郷家はボランチからトップしたにポジションを変更した。

前線からの積極的な守備でチームをけん引。相手のビルドアップを制限し、守備の安定感をもたらすと後半22分には「僕が出ている意味として、そこを求められている」という敵陣ポケットへのランニングから同点につながるクロスを供給した。決して個人として明確な数字が残ったわけでもなく、チームも勝利をつかみとったわけではないが、それでも郷家の献身性がなければ勝ち点1も獲得できなかったかもしれない。

試合後はサポーターから厳しい声が聞こえたという。勝てなかった責任は受け止める。その上で「足元のテクニックを好む人もいるかもしれませんが、チームのために走るプレーこそが自分の持ち味であり強味。ゴールやアシストはもちろん狙っていますが、何と言われようと続けていくだけ」と言い切った。4年ぶりの神戸復帰後、まだ得点もアシストも付いていない。それでも背番号5はやり続けていく。