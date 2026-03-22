【AFC女子アジアカップ2026】日本女子代表 1−0 オーストラリア女子代表（日本時間3月21日／スタジアム・オーストラリア）

【映像】若手トリオの「紙吹雪パクパク」

なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）の若手たちが、最高の舞台で見せた無邪気な姿が話題を集めている。

日本時間3月21日になでしこジャパンは、AFC女子アジアカップ決勝で開催国のオーストラリア女子代表と対戦。大会史上最多記録を更新する74,397人もの観客が詰めかけた完全アウェーの空気の中、前半17分にFW浜野まいかが挙げたゴラッソによる1点を最後まで守り抜いて1ー0で勝利し、2大会ぶり3度目のアジア女王に輝いた。

激闘を終え、ピッチ上は歓喜に包まれた。表彰式のステージ上でキャプテンのMF長谷川唯が優勝トロフィーを高々と掲げると、花火とともに数え切れないほどの金の紙吹雪が舞う。選手たちは飛び跳ねたり、抱き合ったりと思い思いに喜びを噛み締めていた。

「まじでカワイイね」の声も

そんな感動的な場面で、思わずクスッとしてしまう珍事が起きていた。一番前の列の右側に陣取っていた21歳の浜野、20歳のDF古賀塔子、20歳のMF谷川萌々子が、空を見上げながら口を大きく開け、舞い散る紙吹雪を食べるかのように“パクパク”し始めたのだ。

浜野と古賀はイングランドのトッテナム（浜野はチェルシーからレンタル移籍中）、谷川はドイツのバイエルンと、それぞれがヨーロッパのトップレベルで活躍する気鋭の若手たち。ピッチ上での逞しい姿とは打って変わった愛くるしい振る舞いに、日本のファンのみならず、海外のファンからも熱い視線が注がれ、SNS上で話題となった。

ファンからは、「今回も浜野が紙吹雪で遊んでるw」「大好物の金の紙吹雪をパクパクする3人」「まじでカワイイね」「生まれたての赤ちゃんみたい」「古賀ちゃんそれはくえんやつ…」「モモコは史上最高のベイビー」「幼稚園児がいるw」「食べようとしてるｗ」「食べちゃだめだよ笑」など、愛に溢れたツッコミが殺到した。

ヨーロッパの厳しい環境で揉まれ、大舞台のプレッシャーにも動じない確かな実力と、明るく無邪気な素顔を併せ持つ彼女たちの存在は、4月に予定されている世界王者アメリカとの3連戦、そして悲願の優勝を狙う2027年ワールドカップに向けた、なでしこジャパンのまさに希望だ。

（ABEMA de DAZN／AFC女子アジアカップ2026）

