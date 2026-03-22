MAZZELが、4月8日に発売する2ndアルバム『Banquet』より、リード曲の「Get Up And Dance」を3月23日0時に配信リリースすることを発表した。

「Get Up And Dance」は、USファンクバンド・FREEDOM、そしてポンキッキーズのテーマ曲でもおなじみスチャダラパーがリリースした「GET UP AND DANCE」を大胆にサンプリングし、愛と多幸感が詰まったファンキーなパーティーチューンに仕上がっているという。また、配信に先駆けて「Get Up And Dance」のMVティザーも公開となった。

https://youtu.be/r82dlmcgIk4

MVティザーでは、2026年2月2日にリリースした前作「BANQUET BANG」の衣装をまとったメンバーが机を囲み、その上には人生ゲームが置かれているシーンが描かれているという。この場面からどのような展開が繰り広げられるのか、3月23日21時にMAZZEL公式YouTubeチャンネルで公開予定のMVをぜひ楽しみにお待ちいただきたい。

2ndアルバム『Banquet』は、日本テレビ 10月期ドラマ「セラピーゲーム」エンディングテーマとして起用された「Only You」や、最高難易度のダンスにチャレンジした楽曲「J.O.K.E.R.」、「DANGER」など2024年リリースの1stアルバム『Parade』以降にリリースされた楽曲含む14曲が収録される。先日、そのアルバムより先行配信された新曲「BANQUET BANG」は、Spotifyバイラルチャート1位を獲得し、冒頭3分間ワンカットで構成されたMVも600万再生を突破。アルバムには新曲6曲も収録されており、SEITOがCo-produceで参加した「MAKERZ」はグループの歩みと誇りを表現した楽曲、EIKIがCo-produceで参加した「Clover」は、応援してくれるMUZEへの想いを込めた爽やかな1曲になっているとのこと。また、2025年にリリースされた1st EP『Royal Straight Flush』に収録されたユニット曲「HERO SUIT」を新たにレコーディングし、フェスでのみ披露されていたMAZZEL8人での特別バージョンがボーナストラックとして収録される。

そして、2ndアルバム『Banquet』を引っ提げた、グループとして初となる全国アリーナツアー＜MAZZEL 1st Arena Tour 2026 “Shall we hit the Banquet?”＞は、東京・兵庫・愛知・福岡の4都市で9公演開催される。

◾️2ndアルバム『Banquet』

2026年4月8日（水）リリース

予約：https://Mazzel.lnk.to/Banquet_cd 通常盤 ▼先行配信「Get Up And Dance」

URL：https://mazzel.lnk.to/GUAD ▼CD収録内容 ※全形態共通

M1.BANQUET BANG

M2.J.O.K.E.R.

M3.Get Up And Dance

M4.T.O.P

M5.King Kila Game

M6.DANGER

M7.MAKERZ

M8.MAZQUERADE

M9.Interlude ~Back On The Summer Day~

M10.Seaside Story

M11.Our Life Is Always Right

M12.Clover

M13.Only You

M14.The Voice

M15.HERO SUIT -All Members ver.- Bonus Track ○初回限定盤

価格：4,950円（税込）／品番：UMCB-69013

商品内容：CD+DVD+ソロフォトカード8種セットA

＜DVD収録内容＞

・Only You -Music Video-

・Only You -Dance Performance-

・Only You -Music Video Behind The Scenes-

・BANQUET BANG -Music Video-

・BANQUET BANG -Music Video Behind The Scenes-

・Banquet -Photo Shooting Behind The Scenes- ○通常盤・初回プレス

価格：3,300円（税込）／品番：UMCB-69014

商品内容：CD+集合フォトカードA

※通常盤（CD Only）に初回プレス終了後切り替え ○UNIVERSAL MUSIC STORE盤 ※UNIVERSAL MUSIC STORE限定販売

価格：7,700円（税込）／品番：D2CE-21762

商品内容：CD+DVD＋GOODS＋ソロフォトカード8種セットB

＜DVD収録内容＞ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025

・Parade

・Counterattack

・CAME TO DANCE

・DANGER

・K&K

・Seaside Story

・J.O.K.E.R.

・King Kila Game

＜GOODS内容＞

Banquetランチョンマット ○MUZEUM盤 ※[MAZZEL Official Fanclub “MUZEUM”] 会員限定販売

価格：10,450円（税込）／品番：DSKU-15353

商品内容：CD+DVD＋60P Photobook+GOODS＋集合フォトカードB

＜DVD収録内容＞

MAZZEL ROOM #まぜべや特別編 -たっくんも気分ウキウキ！冬の箱根温泉旅行-

＜GOODS内容＞

・MUSIC TOUCH（絵柄全1種）

・アクリルスタンド（絵柄全8種から購入時にメンバーセレクト可能） ▼初回プレス封入特典 ※全形態共通

シリアルナンバー入り応募抽選券

※特典の詳細や、応募に関するその他詳細は後日ご案内いたします。 ▼外付け特典 ※全形態共通

News Release

ICカードステッカー（全8種よりランダム1種）

◾️＜MAZZEL 1st Arena Tour 2026 “Shall we hit the Banquet?”＞ 2026年4月25日（土）OPEN16:00 / START17:00 【兵庫】GLION ARENA KOBE

2026年4月26日（日）OPEN14:00 / START15:00 【兵庫】GLION ARENA KOBE

お問い合わせ先：キョードーインフォメーション 0570-200-888 12:00〜17:00（土日祝休業） 2026年5月5日（火）OPEN17:00 / START18:00 【愛知】日本ガイシホール

2026年5月6日（水）OPEN14:00 / START15:00 【愛知】日本ガイシホール

お問い合わせ先：サンデーフォークプロモーション 052-320-9100（全日12:00〜18:00） 2026年5月13日（水）OPEN18:00 / START19:00 【福岡】マリンメッセ福岡 B館

2026年5月14日（木）OPEN18:00 / START19:00 【福岡】マリンメッセ福岡 B館

お問い合わせ先：キョードー西日本 0570-09-2424（月〜土 11:00〜15:00） 2026年5月22日（金）OPEN18:00 / START19:00 【東京】TOYOTA ARENA TOKYO

2026年5月23日（土）OPEN14:00 / START15:00 【東京】TOYOTA ARENA TOKYO

2026年5月24日（日）OPEN14:00 / START15:00 【東京】TOYOTA ARENA TOKYO

お問い合わせ先：クリエイティブマンプロダクション 03-3499-6669（月・水・金 12:00〜16:00）

※開場・開演時間は変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

◾️ライブ出演情報 2026年3月31日（火）＜VS.超特急＞@有明アリーナ

2026年4月11日（土）＜マイナビpresents The Performance＞@Kアリーナ横浜

2026年4月18日（土）＜Rakuten GirlsAward 2026 SPRING/SUMMER＞@国立代々木競技場第一体育館