蒼井翔太が、本日実施のYouTube Live生配信にて、約2年振りとなるライブツアー＜蒼井翔太 LIVE 2026 WONDER lab. LIMITLESS＞の開催を発表した。

本ツアーは、7月26日に大阪・NHK大阪ホール、8月9日に愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 ビレッジホール、8月11日に埼玉・大宮ソニックシティ 大ホールの3公演が予定されている。蒼井自身がアーティストとしての「新章」の幕開けとなるライブと位置付けられており、これまでの活動を経て、新たなステージへと踏み出す節目の公演と語る意欲的なものになるとのことだ。なお、本日21時よりファンクラブ向けのチケット先行がスタートしている。

また蒼井翔太は、3月18日にはデジタルシングル「あいことば」を配信リリースした。本作は、大切な人と過ごしたかけがえのない日々や思い出を胸に、新たな道へと進んでいく様子を描いた楽曲だという。YouTubeではリリックビデオが公開され、各配信サイトではキャンペーンも展開中だ。

◾️＜蒼井翔太 LIVE 2026 WONDER lab. LIMITLESS＞ 2026年7月26日（日）大阪・NHK大阪ホール

16:30開場／17:30開演 2026年8月9日（日）愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 ビレッジホール

17:00開場／18:00開演 2026年8月11日（火・祝）埼玉・大宮ソニックシティ 大ホール

17:00開場／18:00開演 ▼チケット

＜料金＞11,000円（全席指定・税込） ＜チケット情報＞

オフィシャルファンクラブ「A☆happy lab.」にてチケット先行実施

https://x.gd/C2Kou

・抽選申込期間：3月22日（日）21:00〜4月14日（火）23:59

・当選通知日：4月21日（火）15:00 当落発表

・入金期間：4月21日（水）15:00〜4月26日（日）23:59

◾️「あいことば」

2026年3月18日（水）リリース

配信：https://shouta-aoi.lnk.to/aikotoba

作詞：YU-G 作曲・編曲：h-wonder