go!go!vanillasが、韓国・台湾にて初のアジアツアー＜go!go!vanillas Asia Tour 2026＞の開催を発表した。本ツアーは、7月10日に台湾・THE WALL LIVE HOUSE、7月12日に韓国・YES24 LIVE HALLにて開催される。

チケットの券種や料金の詳細は後日解禁となるということで、続報をお待ちいただきたい。

なおバニラズは、最新作『SACRY MONSTERS EP』を提げバンド史上最大規模となるホール＆アリーナツアー＞SCARY MONSTERS TOUR 2025-2026＞を開催中だ。ホール編は11公演を全てソールドアウトで完走し、残るはアリーナ編2公演となる。さらに、井上惇志 / showmore（Keyまたは）Takumadrops（Key）が参加したホール編の5人編成とは異なり、アリーナ編では両名に加えて山田丈造（Tp）、曽我部泰紀（Sax）、大渕愛子（Fid）の5人がアディショナルメンバーとして参加する過去最大編成、通称「バニラズ9」でのステージとなる。

チケットはアリーナ公演の先着販売を受付中なので、ぜひチェックしてほしい。

◾️＜go!go!vanillas Asia Tour 2026＞ ◆台湾公演

日程：2026年7月10日（金）

時間：OPEN 19:00 / START 19:30 ※現地時間

会場：THE WALL LIVE HOUSE

※チケットの券種や料金の詳細は後日解禁となります。 ◆韓国公演

日程：2026年7月12日（日）

時間：OPEN 16:00 / START 17:00 ※現地時間

会場：YES24 LIVE HALL

※チケットの券種や料金の詳細は後日解禁となります。

◾️＜go!go!vanillas Arena Tour 2026＞ 2026年3月22日（日）兵庫・GLION ARENA KOBE

2026年4月19日（日）東京・TOYOTA ARENA TOKYO

2026年4月29日（水・祝）愛知・日本ガイシホール チケット料金：8,900円（税込）

企画・制作：COLD Records / IRORI Records

チケット情報：先着販売受付中

申し込み：https://lnk.to/ggv_Arena2526

※予定枚数に達し次第、受付終了

※チケット申込み詳細に関しては、特設ページよりご確認ください。

SCARY MONSTERS TOUR 2025-2026特設サイト：https://ggvtour2026.jp