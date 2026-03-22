時代遅れボブ → 今っぽボブへ！【40・50代】のイメチェンは「プチウルフボブ」一択かも♡

今っぽい印象にアップデートしたいなら、ヘアスタイルでイメージチェンジしてみて。中でも40・50代の大人女性におすすめなのが、「プチウルフボブ」です。これまでのウルフヘアと比べるとやや控えめな印象で、ほど良いしゃれ感があり、カジュアルにもきれいめにもマッチしやすいところがポイント。大人に似合うプチウルフを多数紹介している、ヘアスタイリストの@kitadani_koujiroさんのInstagram投稿を参考に見ていきましょう。

スタイリングが自分でもラクにできる

ラフな髪の動きが軽やかな印象を与えるプチウルフボブ。レイヤーを入れすぎず、まとまりやすく仕上げています。@kitadani_koujiroさんは、「スタイリングが苦手な方はパーマでクビレもオススメです」とコメント。首元にくびれを作ることで、スタイリングがぐっとラクになりそうです。

程よいレイヤーで落ち着いた雰囲気に

こちらのプチウルフボブは、トップのレイヤーを長めに残して落ち着いた印象に。メリハリのあるシルエットがトレンド感を演出しています。@kitadani_koujiroさんは、「時間をかけたくないけど、たまにはおしゃれに見せたい！ そんな方、チャレンジしてみて下さい！」とコメントしています。

忙しい大人女性の日常にフィットしそう

プチウルフボブは、乾かすだけでおしゃれ見えするのが嬉しいポイント。忙しい40・50代のヘアスタイルにぴったりです。@kitadani_koujiroさんによると、「結んでも良し、ワンカールでも」とのこと。いざという時に結べる長さがあると、心強いという人も多いのでは。

軽やかで遊び心のある仕上がり

こちらは、@kitadani_koujiroさんが「多毛で広がってヘアスタイルを楽しめていない方の参考になれば」と紹介しているヘアスタイル。程よいレイヤーが軽さを演出しながらまとまり感を演出してくれそうです。髪に動きがプラスされることで、遊び心のあるヘアスタイルを楽しめそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kitadani_koujiro様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nakazono Sayuri