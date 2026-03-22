福田雄一監督作で「ハマり役だったと思う俳優」ランキング！ 「山田孝之」を抑えた2人は？
Snow Man・目黒蓮さんが主演の新作映画『SAKAMOTO DAYS』の公開が迫るなど、注目を浴びている福田雄一監督。これまで数多くのヒット作を手掛け、福田監督が製作する映画には、まざまな人気俳優が出演しています。
そこで、All About ニュース編集部は2026年2月27日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「福田雄一監督作品と出演者」に関するアンケート調査を実施。この記事では「福田雄一監督作でハマり役だったと思う俳優」ランキングの結果を紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
3位は山田孝之さんでした。1999年にドラマ『サイコメトラーEIJI2』（日本テレビ系）で俳優デビューした山田さんは、ドラマ・映画問わず多くのヒット作に出演して人気を獲得します。
福田監督の映画作品に多く出演し、2018年公開の『50回目のファーストキス』では長澤まさみさんとダブル主演を担当。また、大人気のドラマ『勇者ヨシヒコ』（テレビ東京系）シリーズで主演を務め、ハマり役と言える演技を披露しています。
回答者からは、「『50回目のファーストキス』の山田孝之さんと長澤まさみさんは演技もすばらしく、印象に残っています」（20代女性／福岡県）、「演技もうまく、アドリブもおもしろい」（20代女性／愛知県）、「やはり『勇者ヨシヒコ』が好きだから」（30代女性／青森県）などの意見が寄せられました。
福田監督の映画では常連俳優として有名で、2025年公開の映画『新解釈・幕末伝』では、ムロツヨシさんとダブル主演を担当。福田監督の作品では変わった役が多いですが、佐藤さんはどんなキャラクターでもハマり役にしてしまう演技力を誇っています。
回答者からは、「漫画のキャラよりもさらにおもしろくなってたから」（30代女性／静岡県）、「アドリブを含めた独特の間やセリフ回しが作品の空気を作っていると感じる」（30代女性／秋田県）、「役への入り込みや適用能力がすごいと思った」（30代男性／埼玉県）などの意見が寄せられました。
1位はムロツヨシさんでした。ムロさんは、1999年に俳優デビューし、その後は映画やドラマに出演して名バイプレーヤーとして活躍。話題作に出演することが多く、人気コント番組『LIFE!〜人生に捧げるコント〜』（NHK総合）でもおなじみの演技派俳優です。
そんなムロさんも、佐藤さんと同じく福田監督の映画には常連として初期作品から参加。さまざまなクセの強いキャラクターを担当していますが、高い表現力で完璧に演じています。
回答者からは、「独特の表情や話し方、間の取り方がとても印象的で、どんな役でも自然に自分のものにしているところが魅力」（30代女性／和歌山県）、「代わりはいないと思うから」（20代女性／宮城県）、「福田色に染まって振り切って演じてくれるところが好き」（50代女性／東京都）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
そこで、All About ニュース編集部は2026年2月27日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「福田雄一監督作品と出演者」に関するアンケート調査を実施。この記事では「福田雄一監督作でハマり役だったと思う俳優」ランキングの結果を紹介します。
3位：山田孝之／53票
3位は山田孝之さんでした。1999年にドラマ『サイコメトラーEIJI2』（日本テレビ系）で俳優デビューした山田さんは、ドラマ・映画問わず多くのヒット作に出演して人気を獲得します。
福田監督の映画作品に多く出演し、2018年公開の『50回目のファーストキス』では長澤まさみさんとダブル主演を担当。また、大人気のドラマ『勇者ヨシヒコ』（テレビ東京系）シリーズで主演を務め、ハマり役と言える演技を披露しています。
回答者からは、「『50回目のファーストキス』の山田孝之さんと長澤まさみさんは演技もすばらしく、印象に残っています」（20代女性／福岡県）、「演技もうまく、アドリブもおもしろい」（20代女性／愛知県）、「やはり『勇者ヨシヒコ』が好きだから」（30代女性／青森県）などの意見が寄せられました。
2位：佐藤二朗／67票2位は佐藤二朗さんです。佐藤さんは、1996年に演劇ユニット「ちからわざ」を旗揚げし本格的に俳優活動をスタート。ドラマや映画にも出演して存在感を放ち、名バイプレーヤーとしてブレークします。
福田監督の映画では常連俳優として有名で、2025年公開の映画『新解釈・幕末伝』では、ムロツヨシさんとダブル主演を担当。福田監督の作品では変わった役が多いですが、佐藤さんはどんなキャラクターでもハマり役にしてしまう演技力を誇っています。
回答者からは、「漫画のキャラよりもさらにおもしろくなってたから」（30代女性／静岡県）、「アドリブを含めた独特の間やセリフ回しが作品の空気を作っていると感じる」（30代女性／秋田県）、「役への入り込みや適用能力がすごいと思った」（30代男性／埼玉県）などの意見が寄せられました。
1位：ムロツヨシ／70票
1位はムロツヨシさんでした。ムロさんは、1999年に俳優デビューし、その後は映画やドラマに出演して名バイプレーヤーとして活躍。話題作に出演することが多く、人気コント番組『LIFE!〜人生に捧げるコント〜』（NHK総合）でもおなじみの演技派俳優です。
そんなムロさんも、佐藤さんと同じく福田監督の映画には常連として初期作品から参加。さまざまなクセの強いキャラクターを担当していますが、高い表現力で完璧に演じています。
回答者からは、「独特の表情や話し方、間の取り方がとても印象的で、どんな役でも自然に自分のものにしているところが魅力」（30代女性／和歌山県）、「代わりはいないと思うから」（20代女性／宮城県）、「福田色に染まって振り切って演じてくれるところが好き」（50代女性／東京都）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)