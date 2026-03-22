「子どもにも食べさせたい」工藤静香の“タンパク質ケーキ”レシピに反響！ 「罪悪感なく食べられそう」
歌手の工藤静香さんは3月21日、自身のInstagramを更新。“タンパク質ケーキ”を手作りする様子を公開しました。
【写真】工藤静香の“タンパク質ケーキ”レシピ！
このオリジナルレシピにコメントでは「身体によいケーキ流石です」「罪悪感なく食べられそう」「私でも作れそう」「これは子どもにも食べさせたいですね」「最近スイーツ作りにハマってる娘に作ってもらおうかな」「身体に優しい食事をしているから娘さんお二人は綺麗ですし！！」「栄養満点のお料理シリーズ参考になります」との声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】工藤静香の“タンパク質ケーキ”レシピ！
「タンパク質ケーキ！ 笑」工藤さんは「タンパク質ケーキ！ 笑」とつづり、動画を公開。バナナやプロテインの粉、米粉とはちみつを主な材料とした、栄養価満点なケーキを手際よく作る様子を披露しています。「レンチン600w3分！ ちょっと形は悪いけど笑 チョコ入れたりすると、更にとってもおいしい」「冷めてから、ヨーグルトでサンド、マスキング。はちみつをかけて食べてもGood オーブンシートは、くしゃくしゃにした後に、ちょっと水で！ 型がとりやすい！」とレシピのコツを端的に紹介しています。
「発想、想像、創造 大大大尊敬です」ヘルシーで美容に効果がありそう、かつ簡単な手作りスイーツをたびたび公開している工藤さん。家族への愛情を感じるレシピと程よく大ざっぱな説明と工程が人気です。2月8日の投稿では「めちゃくちゃヘルシーなごまチーズケーキを焼きました！」と食材の知識を添えてレシピを紹介。ファンからは「いろんな栄養素もめっちゃ勉強になります」「何でも作れて尊敬です」「発想、想像、創造 大大大尊敬です」「効能まで知ることがができて嬉しいです」「毎回勉強になります」との声が寄せられました。
(文:福島 ゆき)