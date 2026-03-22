５人組ヒップホップグループ「ＲＩＰ ＳＬＹＭＥ」が２２日、ＴＯＹＯＴＡ ＡＲＥＮＡ ＴＯＫＹＯで、活動休止前のラストライブを開催した。２０日からの３日間公演で計８８曲を熱唱し“また会う日まで”のひとまずの集大成を魅せた。

湿っぽく別れを惜しむのではなく終始明るく、最後のパーティーを熱帯夜さながらの熱気に包んだ。ＲＹＯ−Ｚは、改めてラストライブと説明しながら「『もうちょっと（活動を）やってください』、『やだかなしい…』。そんなのわれわれに似合いませんので！しっかり最後までド派手なパーティーでいきたいんですけど、お付き合い願えますか！」とあおった。

２５周年イヤーを記念し、１年間の期間限定で約８年ぶりにオリジナルメンバー５人が再集結。計２３本、出演できるライブイベントは全て出演し、Ｄｒａｇｏｎ Ａｓｈら盟友と対バンライブを実施するなど、この日まで全力で駆け抜けた。

ＰＥＳは「僕たちだけでは今日この日はなかった」とし「皆さんが歌ってくれるからわれわれもここまで来れました」と感謝。再集結した１年の思い出を問われたＩＬＭＡＲＩは「一番って言うのは難しい」と即答し、「１年全部が本当に良かったです。今日もめちゃくちゃ楽しいです！」と笑顔で続けた。

思い出話にも花を咲かせた。楽曲のほとんどを手がけているＤＪのＦＵＭＩＹＡは、代表曲「楽園ベイベー」を挙げ「一番思い出があるかも」としみじみ。サンプリング元の許可が降りず、締めきり３日前に作り直したという驚きのエピソードも明かした。

休止前最後の宴とあって豪華ゲストも続々。この日はｃｈａｙ、在日ファンク、ＶＥＲＢＡＬ、布袋寅泰が登場し、コラボ曲を熱唱。そのほか「熱帯夜」や「Ｓｕｐｅｒ Ｓｈｏｏｔｅ」といった人気曲も出し惜しみせず、会場を揺らした。

約２時半、ほぼノンストップで走り続け、最後は「マタ逢ウ日マデ」でフィナーレ。ＳＵは「２５年間ありがとうございました。本当に最高でした。楽しかった！」と振り返り、ＲＹＯ−Ｚも「ＲＩＰ ＳＬＹＭＥになれて本当に良かったです！」と笑顔。宣言通り５人は涙を見せず、全員で熱い抱擁を交わして笑顔で締めくくった。

同所はＲＩＰ ＳＬＹＭＥがメジャーデビュー以降、数多くの公演を行ってきたＺｅｐｐ Ｔｏｋｙｏの跡地とあって、ゆかりも深い場所となっている。チケットは３日間とも完売し、のべ約３万人が来場。チケットの総応募数は１１万件以上にのぼり、当選倍率は約５・５倍というプレミアチケットとなった。

また初日の２０日公演にはスチャダラパー、ＳＰＥＣＩＡＬ ＯＴＨＥＲＳ、ＷＩＳＥ、おかもとえみ、ＣＨＯＺＥＮ ＬＥＥが、２１日公演にはＹＯ−ＫＩＮＧ、ＭＯＮＧＯＬ８００、ＳＡＭＩ−Ｔが駆けつけた。