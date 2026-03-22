＜同居5年、母からSOS！＞理不尽な兄夫婦、弱腰の両親！みんなのために正論パンチ【第4話まんが】
私はキミカ。夫ショウタと、中学生の娘と暮らしています。私の実家では5年ほど前から、兄のタイチとその妻のトモヨさんが同居を始めました。しかしある日、いきなり母から「助けて！！」という電話が……。父が仕事を辞めたことをきっかけに、なんと両親は兄夫婦から「この家から出ていってほしい」と言われ始めたそうです。実家は父の名義だし、兄夫婦の主張はムチャクチャです。私は母に頼まれ、兄夫婦にガツンと言う役割を買ってでました。
私から事情を聞いた夫が朝から車を出してくれて、片道3時間の距離をはるばるやってきました。私は実家に到着すると、さっそく兄夫婦に本題を切り出しました。理不尽な主張をする兄夫婦に対し、次々と正論をぶつけました。
兄は両親にさんざん援助してもらっておきながら、実家を乗っ取ろうとしています。一緒に助け合って生きていこうという気持ちはないのでしょうか。両親だって、どうして兄夫婦を追い出そうとしないのでしょう。目を覚ましてほしいです。
そもそも兄夫婦は経済的に困って同居したはずです。助けてくれた親が助けを求めてきたとたん、なぜ切り捨てようとするのでしょう。5年もあったのに貯金もないし、まだ親に頼るつもりでいたのです。外で働けないからと言っても、今の時代は稼ぐ方法がいくらでもあるのに……。
両親の対応も腑に落ちません。私がひとりひとりに正論をぶつけると、しまいには全員が黙り込んでしまいました。誰も何も言いません。この揉めごとを解決することはできるのでしょうか。私は頭を抱えてしまったのでした。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子
私から事情を聞いた夫が朝から車を出してくれて、片道3時間の距離をはるばるやってきました。私は実家に到着すると、さっそく兄夫婦に本題を切り出しました。理不尽な主張をする兄夫婦に対し、次々と正論をぶつけました。
兄は両親にさんざん援助してもらっておきながら、実家を乗っ取ろうとしています。一緒に助け合って生きていこうという気持ちはないのでしょうか。両親だって、どうして兄夫婦を追い出そうとしないのでしょう。目を覚ましてほしいです。
そもそも兄夫婦は経済的に困って同居したはずです。助けてくれた親が助けを求めてきたとたん、なぜ切り捨てようとするのでしょう。5年もあったのに貯金もないし、まだ親に頼るつもりでいたのです。外で働けないからと言っても、今の時代は稼ぐ方法がいくらでもあるのに……。
両親の対応も腑に落ちません。私がひとりひとりに正論をぶつけると、しまいには全員が黙り込んでしまいました。誰も何も言いません。この揉めごとを解決することはできるのでしょうか。私は頭を抱えてしまったのでした。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子