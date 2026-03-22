TVアニメ「メイドさんは食べるだけ」PV第2弾公開!!エンディング主題歌の音源も初解禁！
食べるだけを見てるだけ。非日常なメイドさんがおくるほのぼの日常アニメ「メイドさんは食べるだけ」（原作 前屋進／講談社「コミックDAYS」連載）のPV第2弾が公開された。
PV内でエンディング主題歌の音源も初解禁！ARCANA PROJECTが歌うエンディング主題歌「しあわせフレーバー」に合わせて、メイ食べらしく、スズメたちが美味しそうに食べるシーンをリズミカルに仕上げた、見てるだけで幸せになるPVとなっている。
そして、早くも第1話（1食目）のあらすじ＆先行カットも公開！さらに、WEBラジオの配信も決定し、4月5日の放送開始に向けてますます盛り上げていく「メイドさんは食べるだけ」に注目だ。
●イベント情報
AnimeJapan 2026
「メイドさんは食べるだけ」スペシャルステージ
3月29日（日）12：00〜
出演：市ノ瀬加那、須能千裕、儀武ゆうこ（MC）
場所：【dアニメストアブース】東6ホール J-17
「AnimeJapan2026×dアニメストア」特設ページ
https://animestore.docomo.ne.jp/animestore/CP/CP00002112
●作品情報
アニメ『メイドさんは食べるだけ』
2026年4月5日（日）より、TOKYO MX、読売テレビ、BS朝日、AT-Xにて放送開始!!
TOKYO MX：4月5日より 毎週日曜22時00分〜
読売テレビ：4月6日より 毎週月曜25時59分〜
BS朝日：4月5日より 毎週日曜23時00分〜
AT-X：4月7日より 毎週火曜21時30分〜 ※リピート放送 毎週木曜9時30分〜、毎週月曜15時30分〜
地上波先行最速配信 dアニメストア、ABEMA、U-NEXT、アニメ放題
第1話 4月1日 水曜日 0時00分〜
第2話以降 4月5日より 毎週日曜日 22時00分〜
他、各配信サービスでも4月5日より順次配信開始!!
※放送・配信日時は変更となる場合がございます。
【スタッフ】
原作：前屋進（講談社「コミックDAYS」連載）
監督：泉保良輔
シリーズ構成：高橋ナツコ・藤本冴香
キャラクターデザイン：阿部千秋
音響監督：森下広人
音響制作：ダックスプロダクション
音楽：北川勝利(ROUND TABLE)
音楽制作：ランティス
オープニング主題歌：majiko 「リボン」
エンディング主題歌：ARCANA PROJECT 「しあわせフレーバー」
アニメーション制作：EMTスクエア-ド・マジックバス
【キャスト】
橘スズメ：市ノ瀬加那
リコッタ・フレスカ：須能千裕
小松菜々：河瀬茉希
遠藤そら：石上静香
信月 杏：五十嵐裕美
チュン：佐久間大介
＜イントロダクション＞
英国のお屋敷でメイドとして働くスズメは、ある出来事により、日本の一角にある小さなアパートで新生活を始めることに。
初めての日本での一人暮らしに、たくさん心配事もあるけれど、スズメは日本の食べ物に興味津々。颯爽とアパートを飛び出すと様々な食べ物や人々との出会いも。
食べるだけを見てるだけ。
それがこんなにも幸せ！
非日常なメイドさんがおくるほのぼの日常アニメはじまります！！
(C)前屋進・講談社／食べるだけを見てるだけの製作委員会
関連リンク
アニメ『メイドさんは食べるだけ』公式サイト
https://meitabe-anime.com/
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
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