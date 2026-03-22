TVアニメ「メイドさんは食べるだけ」PV第2弾公開!!エンディング主題歌の音源も初解禁！

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食べるだけを見てるだけ。非日常なメイドさんがおくるほのぼの日常アニメ「メイドさんは食べるだけ」（原作 前屋進／講談社「コミックDAYS」連載）のPV第2弾が公開された。

PV内でエンディング主題歌の音源も初解禁！ARCANA PROJECTが歌うエンディング主題歌「しあわせフレーバー」に合わせて、メイ食べらしく、スズメたちが美味しそうに食べるシーンをリズミカルに仕上げた、見てるだけで幸せになるPVとなっている。

そして、早くも第1話（1食目）のあらすじ＆先行カットも公開！さらに、WEBラジオの配信も決定し、4月5日の放送開始に向けてますます盛り上げていく「メイドさんは食べるだけ」に注目だ。

●イベント情報

AnimeJapan 2026

「メイドさんは食べるだけ」スペシャルステージ

3月29日（日）12：00〜

出演：市ノ瀬加那、須能千裕、儀武ゆうこ（MC）

場所：【dアニメストアブース】東6ホール J-17

「AnimeJapan2026×dアニメストア」特設ページ

https://animestore.docomo.ne.jp/animestore/CP/CP00002112

●作品情報

アニメ『メイドさんは食べるだけ』

2026年4月5日（日）より、TOKYO MX、読売テレビ、BS朝日、AT-Xにて放送開始!!

TOKYO MX：4月5日より 毎週日曜22時00分〜

読売テレビ：4月6日より 毎週月曜25時59分〜

BS朝日：4月5日より 毎週日曜23時00分〜

AT-X：4月7日より 毎週火曜21時30分〜 ※リピート放送 毎週木曜9時30分〜、毎週月曜15時30分〜

地上波先行最速配信 dアニメストア、ABEMA、U-NEXT、アニメ放題

第1話 4月1日 水曜日 0時00分〜

第2話以降 4月5日より 毎週日曜日 22時00分〜

他、各配信サービスでも4月5日より順次配信開始!!

※放送・配信日時は変更となる場合がございます。

【スタッフ】

原作：前屋進（講談社「コミックDAYS」連載）

監督：泉保良輔

シリーズ構成：高橋ナツコ・藤本冴香

キャラクターデザイン：阿部千秋

音響監督：森下広人

音響制作：ダックスプロダクション

音楽：北川勝利(ROUND TABLE)

音楽制作：ランティス

オープニング主題歌：majiko 「リボン」

エンディング主題歌：ARCANA PROJECT 「しあわせフレーバー」

アニメーション制作：EMTスクエア-ド・マジックバス

【キャスト】

橘スズメ：市ノ瀬加那

リコッタ・フレスカ：須能千裕

小松菜々：河瀬茉希

遠藤そら：石上静香

信月 杏：五十嵐裕美

チュン：佐久間大介

＜イントロダクション＞

英国のお屋敷でメイドとして働くスズメは、ある出来事により、日本の一角にある小さなアパートで新生活を始めることに。

初めての日本での一人暮らしに、たくさん心配事もあるけれど、スズメは日本の食べ物に興味津々。颯爽とアパートを飛び出すと様々な食べ物や人々との出会いも。

食べるだけを見てるだけ。

それがこんなにも幸せ！

非日常なメイドさんがおくるほのぼの日常アニメはじまります！！

(C)前屋進・講談社／食べるだけを見てるだけの製作委員会

関連リンク

アニメ『メイドさんは食べるだけ』公式サイト

https://meitabe-anime.com/