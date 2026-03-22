■これまでのあらすじ

夫が義母に渡した合鍵を使い、義妹が妻の留守中に勝手に家に上がり込んでいた。黙って妻の服を持ち去ろうとしていたので抗議するが、夫は「家族なんだし」で片づけようとする。仲の良すぎる義家族に頭を抱える妻だったが…ついに事件が起こる！

最近、家のモノがよくなくなります。時計やゲーム機ばかりか、へそくり用のお財布からお金もなくなっていました。頻繁に我が家に出入りしている義母たちから何か聞いていないか…。それとなく夫を問いただしてみましたが、夫は「家族なのに！」と不機嫌になるばかりでまともに取り合ってくれませんでした。

家族を疑われて気分がよくないのはわかりますが、モノが消えているのは事実。義家族じゃないとしたら泥棒が入っているのかも…？それはそれで物騒な話だというのに、夫は身重の私を心配する素振りすらありませんでした。そして、後日…。タンスからへそくり用のお財布を取り出していた、ある人物を…私たちは目撃することになります。どうして…こんなことをしたの？義弟くん。

※この漫画は実話を元に編集しています

イラスト:茅野（イラスト監修：インクルーズ）、プロット:日野光里(フィクション・スタジオ)