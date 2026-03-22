◆オープン戦 広島５―５ソフトバンク（２２日・マツダスタジアム）

広島はソフトバンクと引き分け、オープン戦を６勝１１敗１分けの１０位で終えた。

４番・佐々木がオープン戦１号を含む３安打３打点。ドラフト１位・平川（仙台大）はオープン戦７度目のマルチ安打でオープン戦２１安打とし、球団新人初の１２球団最多安打となった。

先発・栗林は３回３失点。同５位・赤木（佛教大）は２回４奪三振無失点で５戦連続無失点となった。育成左腕・アリアも１回３者凡退に抑え、支配下昇格へアピールした。

以下は新井監督の一問一答。

―オープン戦を総括すると。

「野手も投手も今年入った新人たちがいい競争を生んでくれた。キャンプ中も言いましたけど、昨年より１ランク上の競争ができたと思います」

―先発・栗林はいい面も悪い面も出た。

「あとは、しっかり登板日に向けて調整してもらいたい。プロに入ってからは初めての先発だと思うけど、緊張すると思うけど、頑張ってもらいたい」

―赤木はオープン戦最終戦もいいものを見せた。

「昨日投げた（斉藤）汰直もそうだし、赤木もいいアピールをしてくれたオープン戦だったと思います。楽しみです」

―シーズン中でも先発が早い回に降りた時に？

「そうやね。そういうところも視野に入っているし、先発投手がふらふらしたような投球が続くようだと。そういうところの代役にも入ってくる」

―佐々木はホームランに、適時打。

「やっぱり、クリーンアップは打点だから。今日もいいホームランだったけど、打点が一番なので、打点を挙げるところ（が大事）。今日は内容もすごく良かったと思います」

―オープン戦はずっと４番で起用した。

「４番目だから。４番じゃないから。あくまでも４番目だと思っているから、背負う必要もない。４番目の打者だと思っているから」

―現状の１番、２番、３番の並びから４番目に佐々木が入るのが収まりがいい？

「それが今の最適解だと思っています。ホームランとかは後からついてくる。今日のように打点を挙げてほしいと思います」

―アリアは？

「現場としてはいい評価をしています。ただ、決めるのは僕じゃないので。球団の編成が決めることなので」

―一塁・佐々木、三塁・小園はモンテロの様子を見て？

「そうそう。キャンプの時からずっと言っているように、開幕スタメンに決まっているのは、小園とファビアンしかいない。一番調子のいい選手を起用していきたいなと思っています」