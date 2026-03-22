【広島】新井貴浩監督、４番・佐々木泰は「４番目」育成左腕・アリアは「現場はいい評価」／一問一答
◆オープン戦 広島５―５ソフトバンク（２２日・マツダスタジアム）
広島はソフトバンクと引き分け、オープン戦を６勝１１敗１分けの１０位で終えた。
４番・佐々木がオープン戦１号を含む３安打３打点。ドラフト１位・平川（仙台大）はオープン戦７度目のマルチ安打でオープン戦２１安打とし、球団新人初の１２球団最多安打となった。
先発・栗林は３回３失点。同５位・赤木（佛教大）は２回４奪三振無失点で５戦連続無失点となった。育成左腕・アリアも１回３者凡退に抑え、支配下昇格へアピールした。
以下は新井監督の一問一答。
―オープン戦を総括すると。
「野手も投手も今年入った新人たちがいい競争を生んでくれた。キャンプ中も言いましたけど、昨年より１ランク上の競争ができたと思います」
―先発・栗林はいい面も悪い面も出た。
「あとは、しっかり登板日に向けて調整してもらいたい。プロに入ってからは初めての先発だと思うけど、緊張すると思うけど、頑張ってもらいたい」
―赤木はオープン戦最終戦もいいものを見せた。
「昨日投げた（斉藤）汰直もそうだし、赤木もいいアピールをしてくれたオープン戦だったと思います。楽しみです」
―シーズン中でも先発が早い回に降りた時に？
「そうやね。そういうところも視野に入っているし、先発投手がふらふらしたような投球が続くようだと。そういうところの代役にも入ってくる」
―佐々木はホームランに、適時打。
「やっぱり、クリーンアップは打点だから。今日もいいホームランだったけど、打点が一番なので、打点を挙げるところ（が大事）。今日は内容もすごく良かったと思います」
―オープン戦はずっと４番で起用した。
「４番目だから。４番じゃないから。あくまでも４番目だと思っているから、背負う必要もない。４番目の打者だと思っているから」
―現状の１番、２番、３番の並びから４番目に佐々木が入るのが収まりがいい？
「それが今の最適解だと思っています。ホームランとかは後からついてくる。今日のように打点を挙げてほしいと思います」
―アリアは？
「現場としてはいい評価をしています。ただ、決めるのは僕じゃないので。球団の編成が決めることなので」
―一塁・佐々木、三塁・小園はモンテロの様子を見て？
「そうそう。キャンプの時からずっと言っているように、開幕スタメンに決まっているのは、小園とファビアンしかいない。一番調子のいい選手を起用していきたいなと思っています」